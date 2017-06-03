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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Супергероиня и девочки. Зачем смотреть фильм "Чудо-женщина"
<span class="label red">Рецензия</span> Супергероиня и девочки. Зачем смотреть фильм "Чудо-женщина"
Фото: открытые источники

Рецензия Супергероиня и девочки. Зачем смотреть фильм "Чудо-женщина"

В прокате очередной фильм комикс-вселенной DC – "Чудо-женщина" о принцессе амазонок Диане. В главной роли Галь Гадот. Режиссер – Петти Дженкинс

Оксана Савченко - 03.06.17 140
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Супергеройский фильм "Чудо-женщина" основан на комиксе издательства DC Comics. Вероятно, самыми благодарными зрителями этой геройской сказки являются американские пенсионеры и современные подростки - геймеры. К сердцам первых супергерои прокладывали путь через комиксы, когда те еще были детьми; ко вторым – через компьютерные игры. Обычному человеку без пары пива тут разобраться трудно.

Персонаж Чудо-женщина был придуман еще в 1941 году и появился в изданиях DC Comics. Первая мировая война уже начала свою кровавую жатву, человеческие жизни не стоили ломаного гроша. Женщины в Америке только лет двадцать как получили право голоса на выборах. И вот тут, когда мир оказался на краю пропасти, а мужчины один за одним уходили на войну, возникла героиня со суперспособностями, фактически ровня Супермену и Бэтмену. Она была сильной, могущественной и справедливой, чистой, наивной и на порядок круче окружавших ее мужчин. А еще она была за мир.

В блокбастере события происходят на острове Фемискира, который создал Зевс. Живут там только амазонки. Прекрасные, длинноногие, воинственные и благородные. Созданные для защиты человечества от бога войны Ареса. Самая юная из них принцесса Диана (Галь Гадот) – красивая, пылкая, смышленая, болтает на всех языках мира, в общем, не девушка, а виденье. В 1918 году на остров падает военный самолет. Пилота - разведчика Стива Тревора (Крис Пайн) спасает Диана. От него она узнает, что в мире идет война. Понимает, что виновник происходящего Арес (Дэвид Тьюлис). И отправляется со Стивом спасать мир.

Поначалу картина раздражает своей искусственностью. Декорации Древней Греции кажутся слишком сказочными. Амазонки слишком идеальными. А предания слишком примитивно поданными. Но затем, когда фокус наведен и герои попадают в Англию и Германию, все становится на свои места. Сказка превращается в быль. Быт и окружающая обстановка вплоть до женских шляпок и ботинок воссозданы так подробно и правдоподобно, что картина поглощает воображение полностью. И ты смотришь фильм глазами ребенка, который предвкушает покупку очередного журнала с комиксами. Ну а красота Гадот вкупе с актерским талантами Пайна и Тьюлиса обеспечивают ленте вполне сносный уровень драматизма.

К слову, недавно Ливан запретил прокат блокбастера в связи с тем, что исполнительница главной роли Галь Гадот – израильтянка. К тому же актриса проходила службу в Армии обороны Израиля.

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