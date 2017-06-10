В прокат вышел сборник из пяти номинированных на "Оскар" короткометражек. Из них три о любви, две — о праве быть собой и подавлении воли

Великий режиссёр Ридли Скотт сказал: "Фильмы, к сожалению, становятся всё тупее и тупее. Раньше соотношение было 50 на 50. Теперь — 97 к 3".Если вы согласны со Скоттом, тогда имеет смысл смотреть короткий метр. Как правило, в жанре короткого метра работают люди молодые, не пресытившиеся ни славой, ни деньгами, и более того, продюсеры ещё не заставляют их мастеритьконъюнктурные поделки. Таких режиссёров принято называть независимыми. А независимый во всех отношениях режиссёр отличается от зависимого живостью восприятия и не замыленным взглядом на окружающую действительность. Стоит лишь к нему присмотреться, и можно обнаружить настоящие чудеса.

Каждая короткометражка из сборника — отдельный мир, наполненный воздухом. Темы, которые поднимают режиссёры, — социальные и экзистенциальные. Объединяет все пять лент трепетное отношение режиссёров к своим героям. А это чего-то да стоит. Потому что после такого кино ты чувствуешь себя так, будто после долгой зимы тебе наконец-то удалось вырваться на летний пляж и хорошенько там оттянуться.

Кино "Внутренние враги" — об арабе, который родился в Алжире, когда тот ещё входил в состав Франции. В начале истории звучит слоган Французской революции о свободе, равенстве и братстве, и затем он же опровергается событиями, происходящими в ленте.Фильм — это собеседование чиновника и араба, который пришёл оформить французский паспорт. Беседа их вначале напоминает пинг-понг, а затем переходит в бокс, в финалеодин морально добивает другого. И, ясное дело, это не араб.

Швейцарская лента "Женщина и скоростной поезд" — воздушная, как безе из кондитерской главной героини — дамы в летах, которую легко и непринуждённо играет Джейн Биркин. Каждое утро на протяжении почти всей сознательной жизни её героиня совершает один ритуал — машет флажком проходящему мимо домаскоростному поезду. Однажды она получает записку. Кортасар когда-то говорил, что если каждый день совершать одно и тоже действие, например, выпивать стакан воды — рано или поздно этот ритуал обретёт смысл. Это кино об этом, и, как следует из титров,оно основано на реальных событиях.

Следующую историю — венгерский "Хор" — тоже напела сама жизнь. Её услышал от приятеля режиссёр картины Кристоф Деак. Касается она недетского поступка детей из школьного хора. Главные герои короткометражки — дети, которые однажды в пику неправде отказались петь на конкурсе. "Хор" и получил "Оскар".

Все пять лент объединяет трепетное отношение режиссёров к своим героям. А это чего-то да стоит. Потому что после такого кино чувствуешь себя, будто после долгой зимы тебе наконец-то удалось вырваться на пляж и хорошенько оттянуться

"Тихие ночи" — датская история о любви мигранта из Ганы и датчанки.Сквозная тема — расизм. В гуманистический финал ленты можно поверить с трудом.Впрочем, всё прочее, включая мыканья главного героя по Дании и отношения с чудесной девушкой,поданывполне правдоподобно.

Испанский "Таймкод" — отличная история, которая имеет весьма условное отношение к событиям, происходящим в современном мире, и прямое отношение к человеку. Есть мужчина и женщина.Они по очереди охраняют парковку. Для развлечения и вместо слов танцуют прямо на рабочем месте — впустынных коридорах и гаражах. Оставляют друг другу запись с таймкодом, по которому каждый из них может посмотреть танец другого. Вдохновляет это кино невероятно. Каждый момент финала пронизан таким торжеством радости, что отличное настроение на оставшуюся часть дня будет вам обеспечено, кем бы вы там ни работали.