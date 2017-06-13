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Empire составил список величайших фильмов в истории

Empire составил список величайших фильмов в истории
Кадр из фильма "Крестный отец"

"Крестный отец" впереди планеты всей

13.06.17 24
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Британский журнал о кинематографе Empire составил список величайших фильмов в истории.

На первом месте рейтинга оказалась гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Картина 1972 года о мафиозной семье Корлеоне завоевала три статуэтки Оскар, четыре награды "Золотой Глобус", премию BAFTA и регулярно входит в первую пятерку 250 лучших фильмов по версии портала IMDB.

Неудивительно, что фильм отметили и в журнале Empire.

На втором месте оказался фантастический фильм "Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар"; на третьем - боевик Кристофера Нолана "Темный рыцарь"; на четвертом и пятом - "Побег из Шоушенка" и "Криминальное чтиво" соответственно.

Также в десятку лучших фильмов всех времен и народов по версии журнала вошли "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти", "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Властелин колец: Братство кольца".

При составлении рейтинга величайших фильмов журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей. Тут можно посмотреть полный список.

Напомним, Oscar Shorts 2017 вышел в украинский прокат.

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