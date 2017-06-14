Российский певец и композитор Вячеслав Малежик рассказал о перенесенном инсульте.
Сообщение от имени музыканта опубликовано на его сайте.
"Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта", – рассказал Малежик.
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По его словам, он в один миг разучился петь, играть на гитаре и ходить, но прогноз врачей не лишен оптимизма. Артист призвал молиться за него.
Среди его известных песен – "Двести лет", "Мозаика", "Острова", "Попутчица".
Напомним, в феврале Алексей Баталов был экстренно госпитализирован.