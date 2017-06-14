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Главная » Стиль жизни » Культура » Боба Дилана поймали на плагиате

Боба Дилана поймали на плагиате

Боба Дилана поймали на плагиате
TJournal

Официальных комментариев на эту тему от самого музыканта пока не поступало

14.06.17 105
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Американский музыкант Боб Дилан использовал литературный портал для школьников и студентов Sparknotes при написании нобелевской лекции.

Об этом пишет журнал Slate, на который ссылаются мировые СМИ.

В своем выступлении, как пишет издание, Дилан говорил, в частности, о влиянии на него таких книг, как "Одиссея" Гомера , "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка и "Моби Дика" Германа Мелвилла.

При этом Дилан использовал в своей речи несуществующую цитату из "Моби Дик". Кроме того, в части лекции, посвященной этой книге, есть множество заимствований из краткого пересказа книги, размещенного на Sparknotes. Сходство обнаружено в 20 из 78 предложений о романе.

Slate даже опубликовал таблицу, благодаря которой можно проследить заимствования.

Официальных комментариев на эту тему от самого Дилана пока не поступало. 

Напомним, Напомним, Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года с формулировкой "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции".

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