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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Ларс Ульрих из Metallica стал рыцарем

Видео Ларс Ульрих из Metallica стал рыцарем

<span class="label red">Видео</span> Ларс Ульрих из Metallica стал рыцарем

В церемонии награждения участвовал кронпринц Фредерик

15.06.17 68
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Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Billboard. В церемонии участвовал кронпринц Фредерик.

Ульрих – американский ударник, продюсер и актер датского происхождения. Как пишет журнал, "быть королем метал-барабанщиков" для музыканта недостаточно, и он получил "более высокий титул", став рыцарем.

Церемония состоялась еще в конце мая, во время поездки кронпринца в Сан-Франциско, но сообщили об этом только теперь. Фредерик наградил Ульриха от имени королевы Маргрете II за вклад в музыку.

Напомним, Metallica исполнила свой хит на игрушечных инструментах.

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