Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Billboard. В церемонии участвовал кронпринц Фредерик.
Ульрих – американский ударник, продюсер и актер датского происхождения. Как пишет журнал, "быть королем метал-барабанщиков" для музыканта недостаточно, и он получил "более высокий титул", став рыцарем.
Церемония состоялась еще в конце мая, во время поездки кронпринца в Сан-Франциско, но сообщили об этом только теперь. Фредерик наградил Ульриха от имени королевы Маргрете II за вклад в музыку.
Напомним, Metallica исполнила свой хит на игрушечных инструментах.