Умер звезда фильма "Москва слезам не верит" Алексей Баталов

В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на друга семьи Баталова Владимира Иванова.

Согласно сообщению, актер умер во сне сегодня рано утром в одной из московских больниц, где он находился в течение пяти месяцев, с тех пор как перенес операцию на ноге после перелома шейки бедра.

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По словам Иванова, накануне в палату приходил священник, который причастил Баталова. Семья актера просила подробности его смерти не разглашать. Вопрос о дате и месте похорон еще не решен.

Напомним, Баталов был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Также Баталов играл в картинах "Летят журавли", "Чисто английское убийство", "Звезда пленительного счастья" и "Дама с собачкой".

Кроме того, он выступил режиссером картин "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок".