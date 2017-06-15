Молодая красивая парижанка мечтает вступить в ряды элитного спецназа, тренируется изо всех сил, успешно проходит нелёгкий испытательный период, преодолевает личную неприязнь руководителя подготовкой и уже в первые дни службы вершит дела, которые не каждому ветерану по силам. Ничего не напоминает? Ну конечно же, "Солдат Джейн" двадцатилетней давности с тогда ещё молодой и неотразимой Деми Мур в главной роли. Вот только в отличие от суровой голливудской феминистической драмы, "Возьми меня штурмом" — эксцентрическая комедия с лёгким эротическим привкусом. Причём комедия, позволяющая не только развлечься, но и лучше понять галльский национальный характер, что особенно интересно сейчас, когда во Франции прошли президентские и продолжаются парламентские выборы.

Начнём с того, что, наследуя сюжетную линию "Солдата Джейн", создатели Raid dingue (оригинальное название фильма) с самого начала вроде бы копируют зачин драмы знаменитого режиссёра Ридли Скотта, но тут же выворачивают его наизнанку. В "Солдате" курсантку в исполнении Деми Мур "проталкивает" в ряды армейского спецназа женщина-сенатор, которой это нужно для её политических игр. В Raid dingue главную героиню, которую играет столь же сексапильная Алис Поль, устраивает в подготовительную группу полицейского спецназа её отец-министр. Но устраивает с целью чисто семейной — чтобы дочь, хлебнув тягот службы, отказалась от своей девичьей мечты и наконец-то вышла замуж за своего жениха, сына бизнесмена-миллионера. Так что идею феминизма, которую американцы подают с тяжеловесной серьёзностью, французы обыгрывают со всей возможной легкомысленностью.

Дальше — больше. Если в "Солдате" антагонист Джейн в исполнении Виго Мортенсена действительно терпеть её не может, то в Raid dingue не менее маскулинный руководитель группы подготовки спецназа (его играет режиссер фильма Дэни Бун), которому отец главной героини поставил задачу измываться над дочерью, в конце концов в неё влюбляется. Причём французы со всё той же галльской лёгкостью и его делают комическим персонажем — суровый спецназовец после того, как его бросила жена, ко всем женщинам относится с такими же недоверием и опаской, как ещё не утративший девственности подросток.

Более того, в фильме достаётся и самому президенту Франции (точнее — персонажу, изображающему президента Франции). Причём достаётся в буквальном смысле этого слова, так как неуклюжая главная героиня (а у неё, в отличие от героини Деми Мур, всё время ничего не получается) то, будучи в его охране, ставит ему фингал, а то и вовсе роняет на пол. Не менее комичны и террористы (почему-то сербские), с которыми в итоге Алис Поль с помощью Дэни Буна успешно справляется. В середине фильма они для маскировки переодеваются в транссексуалов и участвуют в гей-параде. (Подозреваю, что в Европе это тоже посягательство "на святое").

"Там, где американец поставит кинодраму на какую-то общественно актуальную тему, француз, скорее всего, снимет комедию — по принципу "как-нибудь обойдётся"

Однако при этом сам спецназ не выглядит смешным, а его выезды на задание на шикарных "милитарных" машинах смотрятся по-настоящему пафосно. Более того, RAID — это реального название известного элитного подразделения французской полиции, созданного в 1985 году для борьбы с террористами. Образована эта аббревиатура от слов recherché, assistance, intervention, dissuassin, что в переводе означает "поиск, содействие, вмешательство, разубеждение". В обязанности RAID среди прочего входит и охрана первых лиц государства. Так что в том, что героиня Алис Поль сразу после окончания курсов подготовки попадает в телохранители президента, нет сюжетной натяжки, кроме той, что в реальности новичка на этот пост никогда бы не поставили. Так на то она и эксцентрическая комедия, чтобы быть неправдоподобной.

В целом же фильм, можно сказать, в какой-то степени отражает отношение рядовых французов к политике. С одной стороны, они хорошо помнят об историческом величии страны и не прочь погордиться этим, когда есть повод. С другой, главное для француза — это его частная жизнь и максимальный комфорт в ней. То есть то, что уже давно было названо "галльской легкомысленностью". Поэтому там, где американец поставит кинодраму на какую-то общественно актуальную тему, француз, скорее всего, снимет комедию — по принципу "как-нибудь обойдётся".

И этот принцип работает: Raid dingue во Франции — лидер по кассовым сборам.