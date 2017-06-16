Жестокий романс. Татьяна Шамшетдинова о Тарасе Шевченко как мосте между мужчинами и женщинами

Татьяна Шамшетдинова рассказала Фокусу о работе над музыкой к анимационному фильму "Причинна", закону "неслучайных случайностей" и горе от страстей

О романтической ранней поэме Тараса Шевченко "Причинна" говорить с композитором Татьяной Шамшетдиновой (она же — Таня Ша) оказалось и полезно, и приятно. Вместе с Андреем Щербаком, режиссёром мультфильма, она разглядела в тексте Шевченко не только романтические страсти, но и глубокий психологизм. Выразила то, что разглядела, в звуках. А потом и в словах для этого интервью, взятого по горячим творческим следам, за "пять минут" до окончания работы над фильмом.

Таня явно на подъёме, который всегда предшествует финальным аккордам большого труда. Тандем со Щербаком сложился на все сто процентов, накануне они были в студии, где поняли, что мультфильм пора заканчивать волевым усилием. "Я уже слышу, как дышат виолончелисты. Это плохой знак. Надо сказать себе: мы сделали всё что могли. И закрыть тему". Довести звук, сделать цветокоррекцию, пережить презентацию и первую реакцию зрителей.

Но для начала — мою. Несмотря на давнее знакомство и совместные зависания на кухнях общих друзей, Таня волнуется. Всё-таки я видела сырой материал, и бог его знает, что у меня в голове. Это трогательно.

Передо мной профи с богатым бэкграундом, в том числе и в анимации. Таня написала музыку к фильмам "Представьте себе", "Две недлинные сказки" (студия "ПИЛОТ"), "Маленьке Велике Сонце", "Сказка про яйцо" (студия "БУБЕН"). Как композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик работала едва ли не со всем составом отечественной поп-сцены. Педагог, журналист, сооснователь и арт-директор студии звукозаписи "Кофеин", автор музыки к нескольким театральным постановкам прячутся в дальний угол Таниной личности.

Остаётся девушка, только что открывшая для себя новый слой вечной темы "мужчина и женщина" — главный акцент в фильме Щербака. Предлагаю Тане расслабиться и чувствовать себя как на девичнике. Когда приносят вкусный травяной чай и красивое пирожное, произношу главные слова.

КТО ОНА Композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик, педагог, журналист, сооснователь и арт-директор студии звукозаписи "Кофеин" ПОЧЕМУ ОНА Автор музыки к анимационному фильму "Причинна"

Lovestory. Предполагаю, что такой жанр фильма — затея Андрея Щербака. Насколько ты с этим определением согласна?

— На сто процентов. Наш фильм — об отношениях мужчины и женщины. Этот пласт поэмы Шевченко, его психологическая глубина открылись во время работы. Новое представление складывалось постепенно, как паззл, под влиянием Андрея. Шевченко мне нравился ещё в школе, но тогда он был для меня романтиком, больше трогательным, чем трагичным.

Интересно, что бы по всем этим поводам сказал сам поэт.

— Не знаю, но с тех пор, как я увидела "Причинну" под новым углом, мне не хватает Шевченко на наших девичниках. Он умеет выражать вещи, которые женщинам и мужчинам обычно сложно объяснить друг другу. Это два мира, разница между ними ощутима. Андрей тоже её понимает, чувствует и способен выразить.

Андрея позовём на девичник?

— (Смеётся.) Определённо да. Большая часть фильма посвящена героине, её взгляду на мир и любовь. Как реальный персонаж мужчина появляется ненадолго. В основном он существует в фантазиях, мыслях, переживаниях своей возлюбленной. Режиссёр тонко это подчеркнул.

Когда ты согласилась написать музыку к фильму, знала, какой концепт тебя ждёт?

— С Андреем до того мы были знакомы, но шапочно. Какая музыка ему будет нужна для фильма, я не имела понятия. Действовала по наитию. Для начала достала из "шкафа" свой давний трек и начала делать с ним страшные вещи, которые не налезли бы на голову ни режиссёру, ни аранжировщику. В какой-то момент мне сказали: "Вот, это оно". И это было действительно "оно". Выбранный трек стоит в середине фильма, всё остальное вырастает из него.

Не всё, вероятно. Музыка начинается с темы украинского романса "Вже сонце низенько", которая повторяется по ходу сюжета.

"Мне не хватает Шевченко на наших девичниках. Он умеет выражать вещи, которые женщинам и мужчинам обычно сложно объяснить друг другу"

— Совершенно верно. Романс — самое первое и единственное пожелание режиссёра, он хотел его слышать в фильме.

Не возражал против использования твоей давней работы?

— Это очень ранние творческие эксперименты. Свободные импровизации. Режиссёр не ставил мне рамки, хотя, наверное, должен был. Но многое делалось по наитию, по законам "неслучайных случайностей".

Например?

— До того как я вынула из "шкафа" виолончельную дорожку и виолончель стала главным действующим лицом, мы с Андреем были на квартирнике в студии. Мы (группа Тани Ша Shopping Hour. — Фокус) играли одну из наших песен — Time to forget. Перед этим Андрей проговаривал своё видение музыки к "Причинній". В частности, к танцу с русалками. Говорил, что знает, какая нужна мелодия, и ждёт, когда она прозвучит. Он услышал нашу песню, и всё — вот она. Как-то так кусочками работали, по мере появления замыслов и рисунков. Строили дом вместе, в постоянном контакте.

Содержательный дом получился. Пыталась сосчитать количество инструментов, сбилась на втором десятке. И это без учёта напевов и шумов.

— Да, фрагмент напевов и шумов там довольно большой. Музыка начинается где-то с третьей минуты и уже не прекращается.

Давай расскажем "Причинну" на языке инструментов. Итак, начинают струнные…

— …звучит трио, две виолончели и альт. Вступают гитары — бас, электро и гитара, которая делает вид, что она лютня.

Потом кобза.

— Честно записанная. Подводит к очень красивому моменту. В кадре стоит кобза, и мимо неё пушинка пролетает. Инструмент становится немузыкальным, превращается в часть атмосферы. Появляются барабаны.

Нойз. Кульминация.

— У героев разлад. Сцена безумия героини. Шумы выходят на первый план. Пауза. Несколько треков с фортепиано.

И последний, весьма модерновый "Реве та стогне".

— Современное звучание темы было нашей задачей. Мы с ней справились и гордимся этим. Как и тем, что показали одну из самых пронзительных и типичных lovestory.

Татьяна Шамшетдинова: "Очень часто мы ломаем отношения просто потому, что не хватает мудрости и силы духа в какой-то момент сказать себе: "Всё хорошо"

Типичных?

— Да. Очень часто мы ломаем отношения просто потому, что не хватает мудрости и силы духа в какой-то момент сказать себе: "Всё хорошо". Женщина в фильме неистово любит и переживает, придумывает целый мир. Она настолько сильно стремится к своему возлюбленному, что сходит с ума. Не увидев реального человека и реальные чувства, которые он к ней испытывает. Если бы она, отдалившись, оказалась способна поверить в то, что о ней не забыли, всем было бы легче.

Ты так проникновенно об этом говоришь. Знакомо?

— Ещё бы. Я очень мнительна, могу придумать всё что угодно. Потом, как в анекдоте, прийти к мужчине и сказать: "Сам дурак". Но есть и другая сторона медали. Героиня видит в своём воображении горы трупов, коней без всадников. Чувствует, что любимый в опасности. Ей нужны силы на то, чтобы верить в то, что он выживет. И кто его знает, каким чудом — благодаря её вере, любви, желанию — он остаётся жив. Сила девушки сводит её с ума, но спасает его. Именно эта история не могла закончиться иначе. Невозможно представить, что женщина села, помедитировала, успокоилась, он вернулся, все друг друга услышали, и всё хорошо. Это драма в самом замысле.

И это передаёт твоя музыка. Получилось само по себе или есть профессиональные хитрости для транслирования таких вещей?

— Было непросто выразить самый трагический момент. Состояние мужчины в тот миг, когда он возвращается домой живым и невредимым, видит свою любимую спящей, а потом понимает, что она мертва. Он жив, он вернулся, он любит, он любим, но всё это уже ни к чему. Поздно. Нельзя ничего исправить. Состояние невероятной тоски я искала в музыке. Поняла, что ни один инструмент его не может передать. Поэтому шумы. Скрежет, реверсы, скрип велосипеда. Немузыкальные средства.

Можно с ума сойти, всё это проживая. Как ты это выдерживаешь?

"Состояние невероятной тоски я искала в музыке. Поняла, что ни один инструмент его не может передать. Поэтому шумы. Скрежет, реверсы, скрип велосипеда"

— Только сейчас, разговаривая с тобой, ощущаю озноб. Когда я писала тему, ничего не происходило. Я просто её писала. Помнишь, как у Моэма в "Театре"? Когда влюблённая и отвергнутая Джулия Ламбэрт говорит: "Ах, вам не хватает страсти? Хорошо, я вам её изображу". Выкладывает на сцене всё, что на душе. Приходит потом её муж-продюсер и говорит, что настолько отвратительно она ещё не играла. Так вот, "Причинна" — не про энергию моих страстей, а про космос.

У тебя были соавторы. Космосу не мешало?

— Ну что ты, нет, конечно. Продукт сотворчества — фрагмент "Баллада". Она была сымпровизирована тремя людьми, виолончелистами Мартином Нягой, Денисом Карачевцевым и альтистом Андреем Малаховым, на гармонию ирландской народной песни. Сольная импровизация перемежается импровизацией трио. Моя роль в этом треке продюсерская и архитектурная: пригласить правильных людей с нужным звуком, обеспечить им рабочее место, вдохновить, понятно описать образ, выбрать лучшие фрагменты, выстроить их по композиции и по драматургии. Кстати, теперь между собой мы называем это трио "Грязные латы", по описанию образа в фильме.

Твои вокалисты — Таня Радостева и Северин Данилейко тоже прониклись концепцией фильма?

— Конечно. Таня Радостева, кстати, из Черкасской области, училась в школе имени Шевченко. Это непринципиально, но приятно. Маячки и знаки, которые показывали, что мы идём в правильном направлении. У Северина Данилейко — голос настоящего казака. Помнишь, как он выглядит? У меня есть подозрение, что он повлиял на Андрея. Казак в рисунке довольно сильно на него похож. Но, возможно, это моя фантазия.

Я так понимаю, что о твоей совместной работе с Андреем и спрашивать не стоит? Полный восторг?

— Это новый опыт взаимодействия людей на одной волне. Людей, которые находятся на одном и том же отрезке творческого пути. Я почти ничего не переделывала в процессе, это большая редкость. Надеюсь, что мы будем ещё работать вместе. И что Андрею было комфортно со мной так же, как мне с ним.

Вы с Андреем создали удивительную вещь. Смотришь трагедию, но остаёшься со светлыми чувствами. Мне кажется, это в первую очередь заслуга музыки.

— Это большой комплимент. Андрей тоже хотел добиться такого эффекта. В истории "Причинної", несмотря ни на что, есть вдохновение, движение вперёд. Если у нас получилось это выразить, я счастлива.