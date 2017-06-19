У Ди Каприо конфисковали Оскар

Департамент юстиции США конфисковал одну из статуэток кинопремии "Оскар" популярного актера Леонардо Ди Каприо.

Как уточняют мировые СМИ со ссылкой на Esquire, под запрет и конфискацию попала не выигранная Ди Каприо в 2016 году за фильм Выживший статуэтка, а купленная актером.

Ди Каприо приобрел Оскар американского актера Марлона Брандо, полученный за фильм "В порту" (1954 год). Лео получил сувенир от компании "Red Granite Pictures", заподозренной в том, что помогала скрывать деньги, полученные от коррупции в Малайзии.

Департамент сейчас отслеживает десятки миллионов долларов, которые прошли через Red Granite и другие малайзийские продакшены, в частности, в виде экстравагантных подарков знаменитостям, таких как бриллианты, предметы искусства и статуэтка Оскара.

Хотя Лео не снимался в фильмах Red Granite Pictures, фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", в котором актер сыграл главную роль, также получил финансирование от малазийской компании. По информации The Hollywood Reporter, Ди Каприо получил в подарок в том числе "картину Пикассо, купленную за 3,28 млн долларов, фотографию Дианы Арбус, купленную за 750 тыс. долларов, и коллаж Жан-Мишеля Баскиа за 9,191,040 долларов".

Напомним, Ди Каприо передал экологам $15 млн.