В Киеве начинается "Открытая ночь"

На выходных, 24-25 июня, в Киеве покажут лучшие короткометражные фильмы на фестивале "Открытая ночь".

Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

Стартует фестиваль в 19:00 24 июня с киноперформанса фильма Два дня с живым музыкальным сопровождением Юрия Михальчука (DJ URA).

С 20:00 до 20:30 продлится DJ URA set.

Официальная церемония открытия начнется в 21:00.

С 22:00 до 4:00 продлится кинопрограмма, после этого - награждение победителей.

В рамках конкурсной программы покажут 21 короткометражку (игровые, документальные и анимационные фильмы), во внеконкурсной - 5 лент и во время ретроспективной программы - 12 фильмов.

Кроме того, киевских зрителей ждет премьерный спецпоказ фильмов из проекта Смотри украинское - создавай свое будущее!.

Основной площадкой фестиваля станет Арт-причал на улице Набережно-Крещатицкая в Киеве.

Параллельные показы и трансляции кинопоказов пройдут более чем на 65-ти площадках Украины и мира, в том числе в зоне АТО.

Вход на фестиваль свободный.

Напомним, трейлер украинского фантастического фильма "Бобот" появился в Сети.