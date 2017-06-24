В Киеве начинается "Открытая ночь"

На выходных, 24-25 июня, в Киеве покажут лучшие короткометражные фильмы на фестивале "Открытая ночь".
Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.
Стартует фестиваль в 19:00 24 июня с киноперформанса фильма Два дня с живым музыкальным сопровождением Юрия Михальчука (DJ URA).
С 20:00 до 20:30 продлится DJ URA set.
Официальная церемония открытия начнется в 21:00.
С 22:00 до 4:00 продлится кинопрограмма, после этого - награждение победителей.
В рамках конкурсной программы покажут 21 короткометражку (игровые, документальные и анимационные фильмы), во внеконкурсной - 5 лент и во время ретроспективной программы - 12 фильмов.
Кроме того, киевских зрителей ждет премьерный спецпоказ фильмов из проекта Смотри украинское - создавай свое будущее!.
Основной площадкой фестиваля станет Арт-причал на улице Набережно-Крещатицкая в Киеве.
Параллельные показы и трансляции кинопоказов пройдут более чем на 65-ти площадках Украины и мира, в том числе в зоне АТО.
Вход на фестиваль свободный.
Напомним, трейлер украинского фантастического фильма "Бобот" появился в Сети.