Светло и сладко. 10 лучших композиций месяца

Muse – Dig Down

Muse не изменяют традиции нежного бунтарства и не выходят за рамки коммерческого проекта. Текст Dig Down смел ровно настолько, чтобы не показаться радикальным. Маршевые ритмы аккуратны и благородны, как "Болеро" Равеля. Прямые и завуалированные отсылки к творчеству Queen — A Kind of Magic и We are the Champions — ласкают слух. Ну и Freedom! Джорджа Майкла слышен в каждом такте. Видеоряд приправлен геймерско-социальной тематикой (сцену битвы явно подглядели в shadow fight) — режиссёр Лэнс Дрейк снял в нём модель и спорт­сменку Лорен Вассер, потерявшую ногу вследствие токсического шока.

Psy – I Luv It

Южнокорейский вокалист Пак Че Сан (Psy) продолжает выпускать песни, чётко разделяющие аудиторию на тех, кто радостно под них приплясывает, и тех, кого они искренне раздражают. Под новинкой I Luv It на YouTube — уже традиционная война лайков и дизлайков. Поскольку все песни Psy похожи, ясно, что ненавистники могли бы и воздержаться от их прослушивания, но даже для них его творчество притягательно. Видеоклип, как всегда, кислотно-яркий. Psy приплясывает в женской компании на фоне китайских улочек и старинной архитектуры, в студии и на аэродроме, а между танцами плюётся арбузными косточками.

Katy Perry – Bon Appétit

Очередная социальная сатира от Кэти Перри — на этот раз с ярко выраженной феминистской концовкой. Политическая активистка, вовсю поддерживавшая Хиллари Клинтон во время её предвыборной кампании, в этой работе поднимает тему отношения к женщине как к ресторанному блюду. Кэти с её правильными пропорциями выглядит под руками нежно мнущих её тело шеф-поваров весьма соблазнительно, так что феминизм феминизмом, но лозунги подкреплены увлекательным видеорядом. Как и в предыдущем хите Chained to the Rhythm, развязка сюжета связана с появлением чернокожих рэперов — на этот раз подключилось американское трио Migos.

"Океан Ельзи" – "Сонце"

Новая видеоработа клипмейкера Виктора Придувалова, автора "Холодно", "Кішка", "Без бою" и "Все буде добре", уж очень напоминает это самое "Холодно" с его львовскими улочками, метанием героев и суицидальным подтекстом. Правда, на этот раз действие разворачивается в Киеве. Главный герой в исполнении талантливого хореографа Анатолия Сачивко бегает по столичным улицам в поисках той самой крыши с героиней (юной моделью Анастасией Шульгой), с которой она, вероятно, решила шагнуть. Последовательность перемещений по городу у любого киевлянина вызовет улыбку, но стремительность тут явно важнее логики.

Ed Sheeran – Galway Girl

Скрипачка Ниам Данн из ирландского фольк-коллектива Beoga в общем-то и до встречи с Эдом Шираном была виртуозом, но стоило Ниам вдохновить звезду на новую композицию с ирландскими наигрышами, как она тут же стала местной героиней. Мэр города Лимерик пригласил девушку на приём в её честь и поблагодарил за вклад в развитие местной музыкальной сцены. Как бы там ни вдохновляла Ниам Эда, но девушку из города Голуэй в клипе играет известная ирландская актриса Сирша Ронан, которая водит парня по ночному городу. Клип снят, что называется, от первого лица: зритель видит происходящее глазами Ширана.

Nothing But Thieves – Amsterdam

Пока другие тратят жизнь на поиск внутреннего Непала, британская альтернативная рок-группа из Саутенд-он-Си Nothing But Thieves нашла свой внутренний Амстердам. Внутри — Амстердам ("моё сердце осталось в Амстердаме, где я мог помечтать и где ночи были длинными", — поёт лидер группы Конор Мэйсон), снаружи — Киев и Харьков: конвульсивные танцы на Позняках и песни на заброшенном танковом заводе. После этого клипа Nothing But Thieves, летом 2016-го выступившая в Киеве на фестивале U-Park, стала украинцам ещё ближе. Кстати, в конце июня музыканты вернутся в украинскую столицу на фестиваль Atlas Weekend.

Linkin Park – Good Goodbye

Отличная видеоработа на второй сингл из седьмого студийного альбома известной американской рок-группы Linkin Park. По словам вокалиста, гитариста, клавишника, MC и одного из основателей рок-группы Майка Шиноды, эта песня "не суперглупая, но и не очень серьёзная". Good Goodbye — не совсем типичная для Linkin Park работа, в которой первоначально планировалось гораздо больше электроники и гораздо меньше слов, но в итоге возникла вот эта версия — с третьим рэп-куплетом и рэперами Pusha T и Stormzy. Ещё один гость — легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар, снявшийся в клипе, стилизованном под 80-е.

"Фіолет" – "Тает Лёд" (Пародия By Yuframe)

Поп-рок-группа "Фіолет" выпустила сингл "Романтика" и скоро представит клип. Эта песня для музыкантов из Луцка очень важна: родилась она ещё год назад, во время очередного концертного тура и приступа ностальгии по родному дому. Текст и мелодию тут же записали на смартфон, сидя на заднем дворе заправки. "Момент был идеальным: звёздное небо, тёмное поле и грудь, переполненная любовью и благодарностью". Новое звучание, "уверенность и крылья" песне придал саунд-продюсер Артур Данелян. Ребята считают, что это самая светлая их композиция, и верят, что она станет хитом лета.

Lana Del Rey – Lust For Life

Совместная работа Ланы Дель Рей и The Weeknd сладостна и романтична. Всеобъемлющий покой и парящая лёгкость дались Лане непросто. Первоначальный замысел сильно подкорректировал шведский продюсер Макс Мартин, заметивший, что лучшей частью песни является куплет, и предложивший сделать его припевом. Переделав песню, Лана почувствовала, что теперь ей недостаёт голоса The Weeknd, и с его приходом композицию снова немного изменили. "Почувствовав, что после этого припев потерял капельку атмосферности, я в четвёртый раз переделала песню, наложила ещё несколько аккордов", — завершает многоходовку певица.

Chelsea Jade – Life of the Party

Самые чудесные встречи случаются в стороне от мейнстрима. Черси Джейд, начинающая певица из Окленда, — свежая новозеландская находка. Приблизительно год назад соотечественница вокалистки Lorde опубликовала в своём Twitter фотографию малоизвестной исполнительницы Челси Джейд с подписью "Милая девочка, мотылёк, летящий на пламя", после чего девушкой заинтересовались по всему миру. Челси — выпускница арт-школы и обладательница приза New Zealand Music Award, работы которой нужно смотреть, слушать и танцевать под них. Life of the Party прекрасно подойдёт и под утренний кофе, и для галереи современного искусства.