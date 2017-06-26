Оса на клавишах. В чем ошибался обладатель двух Grammy Рассел Ферранте

Основатель группы Yellowjackets рассказал Фокусу, каково это — в 65 лет чувствовать себя подростком, почему он считает себя недоучкой и как не потерять нить традиции

КТО ОН пианист и клавишник, обладатель двух Grammy, один из "отцов" электронного джаза ПОЧЕМУ ОН хедлайнер Международного фестиваля Alfa JazzFest 2017 во Львове

Я подросток 65-ти лет. Смешно звучит, у меня ведь уже внуки есть, но назвать себя "дедом" язык не поворачивается. Всё ещё открываю для себя мир. Удивляюсь всему, что вижу. Пытаюсь понять, как надо жить на свете. Ещё смешнее то, что этот подросток умудряется преподавать. Некоторые студенты хотят, чтобы я задал им направление — сказал, что делать. А я сам не знаю, что делать, могу только делиться опытом. Если чему-то и научился за прожитые годы, так это благодарности. В юности думал, что человек получает от судьбы то, что ему причитается, — блага и успехи, выпадавшие на мою долю, казались заслуженным вознаграждением. Теперь точно знаю, что это были подарки и за них каждый день нужно говорить "спасибо".

Семья — моя единственная чувствительная точка. Сам по себе я практически неуязвим. Преимущество моего возраста в том, что ничего уже не страшно. Никакие поражения и неудачи не кажутся трагедией. Больно бывает, только если что-то плохое случается с женой, дочерью или её детьми.

В музыке чувствую себя недоучкой. Очень жалею, что не получил классического образования. Самое обидное, что у меня была такая возможность, я бросил учёбу на начальных курсах. Думал, и без этого знаю всё что нужно, рвался в собственное большое плавание. Теперь не могу избавиться от мысли, что надо было подольше посидеть на студенческой скамье. Изучать творчество Баха и Бетховена. Тогда мои собственные композиции были бы другими — глубже, насыщеннее. Если бы какой-то волшебник помог мне вернуться в прошлое, я бы окончил консерваторию.

"Сам по себе я практически неуязвим. Преимущество моего возраста в том, что ничего уже не страшно. Никакие поражения и неудачи не кажутся трагедией"

Вот если бы детям можно было делать прививки от категоричности. Чтобы они всегда держали уши открытыми для мнения, отличающегося от их собственного. Чтобы всю жизнь чувствовали себя учениками и в тех, с кем встречаются, умели видеть учителей. "Больше всех ошибается тот, кто считает, что знает все ответы" — это из моей любимой проповеди немецкого христианского священника эпохи Реформации Томаса Мюнцера.

Музыка лечит от одиночества. Во-первых, потому что проникает в такие дальние уголки сознания, до которых не доберется ни один психолог. Тысячи людей рассказывали мне о том, как музыка помогала им пережить тяжелейшие моменты. Во-вторых, потому что это универсальный язык, с помощью которого можно наладить контакт с тем, с кем никаким другим способом вы бы не договорились. Представители разных культур, разных поколений и носители разных взглядов с трудом понимают друг друга, пока дело не доходит до музыки.

Недавно понял как сильно люди, которые меня окружают, влияют на мою музыку. Раньше считал, что творчество существует обособленно от повседневной жизни, как параллельная реальность. Оказывается, это просто зеркальное отражение. Малейшие происшествия и впечатления передаются в звуке, и сам я часто не замечаю, как это происходит.

У нашей группы дурацкое название. Мы не удосужились хорошенько над ним поразмыслить. Когда четверо молодых и горячих парней собрались вместе поиграть электронный джаз, никто и подумать не мог, что это затея на 40 лет. Сейчас я мог бы придумать бенд-нейм поинтереснее. Дословно Yellowjackets означает "осы". Не то, чтобы мы собирались кого-то жалить, просто нам нравились эти насекомые — такие энергичные, яркие и смелые.

Идёт нешуточная борьба за молодое поколение слушателей. Конкуренция среди музыкантов сейчас жёстче, чем когда-либо. Раньше аудитория как бы сегментировалась по любимым направлениям музыки. Кто-то слушал в основном джаз, кто-то рок, кто-то поп, кантри или фанк. Теперь все варятся в одном котле. Время и внимание слушателя — ресурсы ограниченные, и соревноваться за них приходится не только с другими джаз-бандами, а вообще со всеми, кто что-то играет. Недавно мы были на джазовом фестивале в Монтре, там одним из хедлайнеров оказался британский рок-музыкант Эрик Клептон. И это не какое-то исключение, в наши дни программа почти любого значительного международного джазового форума включает выступления представителей самых разных направлений. Само по себе смешивание стилей это неплохо, но важно, чтобы из-за него мы не потеряли нить традиции, потому что тогда через пару поколений джаз станет историей. Одна из задач, которые я сам себе поставил, —перекинуть мостик от старого доброго джаза к музыкальным вкусам современных молодых людей. И признаюсь: не так-то это просто.