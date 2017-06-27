Владимир Этуш остается в реанимации

Известный актер, народный артист СССР Владимир Этуш по-прежнему находится в реанимации.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на справочную НИИ им. Н.Склифосовского.
Сотрудник больницы уточнил, что температура у актера хорошая - 36,6. Этуш получил сильный ушиб спины, но в силу преклонного возраста был помещен в реанимацию.
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95 - летний Владимир Этуш попал в больницу после того, как упал на лестнице на пороге стоматологической клиники. Супруге артиста, находившейся вместе с ним, не удалось его удержать.
Из-за госпитализации Этуша намеченный на 27 июня спектакль в театре им. Вахтангова с его участием будет заменен на другой.
Напомним, наиболее известным фильмом с участием Этуша являются картины Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию".