Владимир Этуш остается в реанимации

Известный актер, народный артист СССР Владимир Этуш по-прежнему находится в реанимации.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на справочную НИИ им. Н.Склифосовского.

Сотрудник больницы уточнил, что температура у актера хорошая - 36,6. Этуш получил сильный ушиб спины, но в силу преклонного возраста был помещен в реанимацию.

95 - летний Владимир Этуш попал в больницу после того, как упал на лестнице на пороге стоматологической клиники. Супруге артиста, находившейся вместе с ним, не удалось его удержать.

Из-за госпитализации Этуша намеченный на 27 июня спектакль в театре им. Вахтангова с его участием будет заменен на другой.

Напомним, наиболее известным фильмом с участием Этуша являются картины Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию".