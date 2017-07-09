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Главная » Стиль жизни » Культура » Битва за трон. Самые интересные сериалы июля
Битва за трон. Самые интересные сериалы июля
Кадр из сериала "Игра престолов"

Битва за трон. Самые интересные сериалы июля

Зима в Вестеросе, кокаин в Калифорнии и мистический город-призрак — в самых интересных сериалах июля

Иван Кислый - 09.07.17 365
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"Комната 104" / Room 104

Создатели: Джей Дюпласс, Марк Дюпласс
В главных ролях: Дави БлуБасич, Спенсер Гаррет, Каран Сони
Премьера: 28 июля

"Комната 104" — это сериал кабельного канала HBO в формате "антология", то есть в каждом эпизоде будет другая, не связанная с предыдущей история и новые персонажи. Общим останется только место действия — комната 104 в обыкновенном американском мотеле. А вот гости там будут самые разные: Санта-Клаус, парочка мормонов, пожилые влюблённые и даже мужчина, одержимый собственным смокингом. В этой комнате будет происходить всякая чертовщина, но непременно смешная. По крайней мере так обещают создатели шоу братья Джей и Марк Дюпласс, чьей предыдущей работой была горькая комедия "Вместе". Руководство HBO называет братьев Дюпласс одними из самых изобретательных талантов на телевидении. В первом сезоне шоу заказано двенадцать серий, пилотный эпизод сняла Сара Адина Смит ("Плохое сердце Бастера").

"Игра престолов" / Game of Thrones

Создатели: Д. Б. Уайсс, Дэвид Бениофф
В главных ролях: Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж
Премьера: 16 июля

"Неприятели на западе, на востоке, на юге, на севере", — безрадостно смотрит вокруг королева Серсея Ланнистер в новом сезоне "Игры престолов", грандиозной повести о битве за Железный трон Семи Королевств из литературного цикла Джорджа Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени". В прошлом году события сериала кабельного канала HBO обогнали первоисточник, и теперь шоу движется в неизведанных водах даже для тех, кто читал все книги Мартина. Вместо того чтобы заниматься очередным романом, писатель помогает в разработке новых серий "Игры престолов", ведь только он знает, какая судьба ждёт каждого героя саги. Хотя нетрудно догадаться, что вряд ли кто-то из них умрёт от счастливой старости. Седьмой сезон станет для шоу предпоследним, а финальные эпизоды "Игры престолов" выйдут в 2018 году. Развязка близка, но канал HBO не хочет просто так резать дракона — канал анонсировал разработку сразу пяти сериалов, где нас ждут свежие герои и новые интриги за пределами Семи Королевств. По слухам, это будут истории-приквелы, не связанные напрямую с персонажами "Игры престолов". А пока в эфире семь новых серий, где наконец наступит зима.

"Простите" / I'm Sorry

Создатель: Андреа Сэвадж
В главных ролях: Андреа Сэвадж, Том Эверетт Скотт, Оливия Петруччи
Премьера: 12 июля

"Я хочу загодя попросить прощения у моей семьи, друзей и, конечно, у себя за тот позор, который я навлеку на всех нас", — говорит Андреа Сэвадж, создатель и исполнительница главной роли в ситкоме "Простите", в той или иной степени основанном на её жизни. Сэвадж появлялась во многих значимых современных комедиях на ТВ: "Два с половиной человека", "Американская семейка", "Эпизоды", "Вице-президент". В своём первом авторском проекте она сыграла роль комедийной сценаристки Андреа, которая только на поверхностный взгляд кажется уверенной в себе как дома, так и на работе. Но стоит присмотреться, как Андреа сразу же выставит напоказ свои комичные неврозы и комплексы, продиктованные внутренней незрелостью. "Простите" выйдет на канале truTV, боссы которого говорят, что у Андреа Сэвадж есть уникальный талант превращать возмутительные моменты нашей жизни в чудесные и очень смешные. В первом сезоне шоу заказано десять эпизодов, а в качестве приглашённых звёзд появятся Джун Скуибб (номинация на "Оскар" за "Небраску" Александра Пэйна), Лиззи Каплан ("Монстро"), Джон Росс Боуи ("Теория большого взрыва") и другие.

"Последний магнат" / The Last Tycoon

Создатель: Билли Рэй
В главных ролях: Мэтт Бомер, Лили Коллинз, Келси Грэммер
Премьера: 28 июля

Интернет-гигант Amazon запускает сериал по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Последний магнат", который писатель не успел закончить до своей смерти. Действие происходит в Голливуде времён Великой депрессии 1930-х годов. Написал и поставил шоу Билли Рэй, номинировавшийся на "Оскар" за сценарий триллера "Капитан Филлипс" с Томом Хэнксом. Изначально сериал разрабатывал кабельный канал HBO, но Amazon удалось переманить авторов к себе. Пилотный эпизод появился прошлым летом, зрители проголосовали за продление (обычная практика для Amazon), и вот теперь шоу выходит целиком. Книга Фицджеральда была вдохновлена жизнью кинопродюсера Ирвинга Тальберга — его называли "вундеркиндом Голливуда" за способность распознавать удачные сценарии и звёздный потенциал актёров. Именно с Тальберга списан Монро Стар, главный герой "Последнего магната", яркий молодой продюсер крупной голливудской студии, которому пытается подрезать крылья пожилой наставник Пэт Брэди. В сериале его сыграл лауреат трёх "Золотых глобусов" Келси Грэммер, а роль Монро Стара исполнил Мэтт Бомер, известный по шоу "Белый воротничок". В первом сезоне выйдет десять серий.

"Снегопад" / Snowfall

Создатели: Джон Синглтон, Эрик Амадио, Дэйв Андрон
В главных ролях: Айзиа Джон, Демсон Идрис, Серхио Перис-Менчета
Премьера: 5 июля

1983 год, Лос-Анджелес. Жаркое калифорнийское лето стало ещё удушливее, когда над Городом ангелов сгустилась дымовая завеса крэк-кокаина — именно тогда там началась наркоэпидемия. "Снегопад" — прожектор кабельного канала FX, который должен пробить завесу и явить всю правду об этих исторических событиях. Руководит проектом Джон Синглтон, прославившийся дебютной картиной "Ребята с улицы" (1991), действие которой развивалось в то же время и на тех же заснеженных кокаином улицах. "Ребята с улицы" сделали Синглтона самым молодым номинантом на премию "Оскар" в режиссёрской категории. С того момента он не снял ничего столь же успешного, так что в запуске "Снегопада" на телевидении ему помогает Дэйв Андрон, сценарист и продюсер современного вестерна "Правосудие". Канал FX описывает своё шоу как тёплую встречу "Ребят с улицы" с "Прослушкой". В "Снегопаде" можно напороться на торговцев наркотиками, бойцов-реслеров и агентов ЦРУ. По слухам, сериал продлят на второй сезон, потому что авторам удалось получить почти $9 млн возврата налогов от штата Калифорния. В первом сезоне "Снегопада" заказано десять серий.

"Миднайт, Техас" / Midnight, Texas

Создатели: Моника Брин, Шарлин Харрис
В главных ролях: Франсуа Арно, Дилан Брюс, Париса Фитц-Хенли
Премьера: 24 июля

Сериал основан на одноимённой книжной серии Шарлин Харрис. Это не первая адаптации её романов — на канале HBO семь лет с успехом шёл сериал "Настоящая кровь", базировавшийся на цикле "Вампирские тайны" авторства Харрис. "Миднайт, Техас" так и описывают: "Твин Пикс", замешанный на "Настоящей крови". Миднайт — странный городок, затерянный в штате Техас. Это место изгоев, и каждый здесь — не тот, кем кажется. Речь не только о тёмном прошлом героев, но и об их сущности: вампиры тут живут рядом с ведьмами, экстрасенсы — с наёмными убийцами, а вервольфы завывают на ангелов. Руководит этим зоопарком Моника Брин, автор драмы "Братья и сёстры". По её словам, сериал сплотит столь разных героев вокруг общей цели и будет смесью мистики, хоррора и любовной истории. В первом сезоне будет десять эпизодов, они выйдут на эфирном канале NBC.

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