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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Новый трейлер "Темной башни" Стивена Кинга появился в Сети

Видео Новый трейлер "Темной башни" Стивена Кинга появился в Сети

<span class="label red">Видео</span> Новый трейлер "Темной башни" Стивена Кинга появился в Сети
Фото из открытых источников

Премьера фильма ожидается 4 августа этого года

10.07.17 569
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Компания Sony обнародовала второй трейлер предстоящего фильма "Темная башня", основанного на серии книг Стивена Кинга.

В главных ролях в ленте снимаются Идрис Эльба и Мэттью Макконахи.

По сюжету книг, действие происходит в двух мирах: нашем и неком подобии Дикого Запада, однако дополненном магией и развитыми технологиями.

Обоим мирам угрожает опасность - силы зла пытаются разрушить Темную башню, которая является центром вселенной. Остановить апокалипсис должен стрелок, который путешествует в компании своих помощников.

Премьера картины ожидается 4 августа этого года.

Напомним, украинский фильм получил престижную награду на фестивале в Карловых Варах.

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