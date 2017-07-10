Компания Sony обнародовала второй трейлер предстоящего фильма "Темная башня", основанного на серии книг Стивена Кинга.
В главных ролях в ленте снимаются Идрис Эльба и Мэттью Макконахи.
По сюжету книг, действие происходит в двух мирах: нашем и неком подобии Дикого Запада, однако дополненном магией и развитыми технологиями.
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Обоим мирам угрожает опасность - силы зла пытаются разрушить Темную башню, которая является центром вселенной. Остановить апокалипсис должен стрелок, который путешествует в компании своих помощников.
Премьера картины ожидается 4 августа этого года.
Напомним, украинский фильм получил престижную награду на фестивале в Карловых Варах.