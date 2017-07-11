Джеймса Бонда снова сыграет Дэниэл Крэйг, - СМИ

Продюсер планирует договориться с Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии

Английский актер Дэниел Крэйг, сыгравший "агента 007" в четырех фильмах бондианы, вернется к роли Джеймса Бонда.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что продюсер франшизы Барбара Брокколи уже утвердила актера. По словам источников, продюсер сочла Тома Хиддлстона, претендента на роль агента 007, "слишком самодовольным и недостаточно брутальным".

Брокколи планирует договориться с британской певицей Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине "007: Координаты "Скайфолл" выиграла премии "Грэмми" и "Золотой глобус".

Напомним, в ноябре 2015 года вскоре после премьеры фильма «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде.