Пока их здесь нет, мы будем петь их песни

Пользователи соцсетей, которые были на российском рок-фестивале "Нашествии", пишут, что публика, которая стояла по колено в грязи, подпевала музыкантам.

"Мы очень хотим, чтобы эта группа рано или поздно вернулась. Не только в "Нашествие", но и вообще в Россию. И не только эта группа, а все украинские группы. Пока их здесь нет, мы будем петь их песни", - заявили Animal ДжаZ.

Напомним, традиционный рок-фестиваль "Нашествие", который проходит в РФ каждый год, на этот раз проводился буквально в грязи из-за непогоды.