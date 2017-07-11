Самым популярным видео на YouTube, побившим все существующие рекорды, стал клип американских исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth на песню See You Again. Он набрал почти три миллиарда просмотров.

Об этом сообщает Media Sapiens.

Эта композиция – саундрек к седьмой части фильма "Форсаж". Ее посвятили Полу Уокеру, актеру, который трагически погиб еще до завершения съемок седьмой части франшизы в автокатастрофе в 2013 году.

На данный момент у клипа 2 897 253 339 просмотров, благодаря чему он побил экс-рекордсмена YouTube, южнокорейского рэпера PSY и его клип на песню Gangnam Style, у которого впервые в мире было больше миллиарда просмотров.

Напомним, россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы".