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Главная » Стиль жизни » Культура » У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля
У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля
Фото: УНИАН

У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля

Фокус пытался разобраться, кто и что показывает в этом году в Одессе

Григорий Руденко - 13.07.17 491
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Для осознания того, что Одесса становится киностолицей Украины и основным поставщиком новостей о "главнейшем из искусств", достаточно открыть информационную ленту и прочесть заголовки: "Одесситка Кира Муратова стала членом Американской киноакадемии, определяющей обладателей "Оскара", главной награды в мировом кино", "Актёра Машкова не пустили в Одессу сниматься в сериале "Ликвидация-2" за его вояжи в оккупированный Крым", "Одесса готовится к открытию Международного кинофестиваля". Последний заголовок — определяющий. Потому что раз в год благодаря этому кинофесту Одесса становится местом сбора практически всех украинских кинематографистов. Ибо сюда в июле приезжают все, кроме тех, кто в данный момент занят съёмками, или тех, кого угораздило, например, сломать ногу. Но бывали случаи, когда на фестиваль приезжали и с ногами в гипсе, чтобы ни в коем случае не пропустить кинопраздник и всеобщий сбор. И в этом — феномен в феномене, ибо Одесса — сама по себе уникальное культурологическое явление Украины. Ещё в советские времена она была самым "снимаемым" городом Союза после, разумеется, Москвы. Причём не только в силу наличия собственной киностудии. Делать фильмы в Одессе приезжали даже из уральской Свердловской киностудии. Хотя бы для того, чтобы совместить приятное с полезным, — погреться у самого синего Чёрного моря и выдать на-гора километры киноплёнки. Ну а Международный кинофестиваль это вообще как раз тот случай, объясняемый поговоркой "И на людей посмотреть, и себя показать". Себя показать — в буквальном смысле. Особенно тем, кто не попал в конкурсную программу. Фокус пытался разобраться, кто и что показывает в этом году в Одессе.

Пятёрка украинских фильмов Одесского кинофестиваля

"Выпуск 97"

Режиссёр: Павел Остриков
Короткометражный художественный фильм
В ролях: Александр Пожарский ("Спросите у осени") и Леся Островская ("Параджанов")

"Мине надо этих подробностей!" Перед открытием ОМКФ стало известно, что "Выпуск 97" попал в конкурсную программу Локарно, четвёртого по значимости кинофорума в мире. Учитывая, что украинское кино не частый гость на таких статусных мероприятиях, интерес к картине будет особенным.

"В чём цимес?" У любви не только много оттенков, но и состояний. Речь идёт о состоянии анабиоза. Главный герой, как астронавт, приходя в сознание после двадцатилетней спячки, обнаруживает себя возле любимой планеты и, понимая, сколько он пропустил, навёрстывает упущенное. Хотя, конечно, он вовсе не звёздный странник, а простой телевизионный мастер, случайно встретивший свою одноклассницу.

"Уровень чёрного"

Режиссёр: Валентин Васянович
Полнометражный художественный фильм
В ролях: Константин Мохнач, Екатерина Молчанова ("Моя Русалка, моя Лореляй", "Моя бабушка — Фанни Каплан")

"И шо?" Картина о том, что свадебный фотограф — это не профессия, а образ жизни. А занимаясь документированием чужого счастья, нельзя забывать о своём. Особенно если тебе стукнуло пятьдесят.

"В чём цимес?" Исполнитель главной роли Константин Мохнач — один из самых лучших профессиональных фотографов в Украине, который занимался в том числе и свадебной фотографией, создавая обложки для глянца Wedding Magazine. Актриса Катя Молчанова родилась в Одессе, поэтому на кинофестивале она будет играть на "своём поле".

"Сирень" ("Бузок")

Режиссёр: Катерина Горностай
Короткометражный художественный фильм
В главной роли: Ирина Василенко

"Немного за кино". Катерина Горностай, занимавшаяся раньше кинодокументалистикой, не скрывает, что ей нравится снимать актёров в роли самих себя. Под Ирину Василенко специально переписали сценарий, чтобы она была на экране сама собой, а не говорила чужой текст. На VI Одесском МКФ такой подход сработал — актёрский дуэт Виктория Миронюк — Андрей Палатный из фильма "Віддалік" этого режиссёра получил приз за лучшую актёрскую работу.

"В чём цимес?" Пятеро давно не встречавшихся подруг вместе ночуют и занимаются любимым девичьим делом — болтают друг с другом. И в данном случае неважно, как они это делают. Важно, о чём они говорят.

"Припутни"

Режиссёр: Аркадий Непиталюк
Полнометражный художественный фильм
В ролях: Алёна Узлюк ("Любимая учительница"), Дмитрий Хомяк, Нина Набока ("Наталка-Полтавка", "Анна Герман")

"Немного за кино". Фильм снят по пьесе Романа Горбика "Центр". Раз в год базарная торговка Людка с дочерью должны посетить бабушку и кладбище своего опустевшего родного села. Отвезти их туда берётся таксист Юра, не понимающий, в какую авантюру он ввязывается.

"В чём цимес?" Главная особенность картины в том, что все её персонажи говорят на "чистейшем" суржике. Эта невероятная смесь украинского и русского языков не просто придаёт особый колорит фильму, а становится чуть ли не отдельным героем ленты. Многие зрители жаловались, что после просмотра они начинали попугайничать, переходя в разговорах на суржик. Одесситам, конечно, это не грозит. Хотя, кто знает?

"Главная роль"

Режиссёр: Сергей Буковский
Документальный фильм

"Мине надо этих подробностей!" Любая картина Буковского собирает коллекцию призов. Фильм уже победил в первом украинском аналоге "Оскара" и "Сезара", получив "Золотую Дзигу" в своей номинации в этом году. Наверняка не будет обойдён вниманием и в Одессе. 

"В чём цимес?" Главная героиня ленты — мать режиссёра, украинская актриса Нина Антонова. Хотя Буковский в одном из интервью и сказал, что он делал картину скорее о себе, но на экране царит, конечно же, она. В её карьере была лишь одна по-настоящему звёздная роль ("Варькина земля", 1969), далее она стала героиней эпизодов, но здесь мы её видим в своей настоящей главной роли — матери — глазами сына.

Пятёрка зарубежных фильмов Одесского кинофестиваля

"Король бельгийцев" / King of the Belgians

Режиссёры: Джессика Вудворт и Петер Бросенс (Бельгия)
В главной роли: Питер Ван ден Бегин

"Немного за кино". Пока Николя III находится в Турции, Валлония объявляет о своей независимости, и он из короля Бельгии превращается просто в короля бельгийцев, так как его государство перестаёт существовать. Вместе со своей свитой, как король из "Обыкновенного чуда", инкогнито, он пускается в обратный путь по суше, через Балканы.

"В чём цимес?" В Одессе — и без комедии? Тем более что картина снята в редком жанре "мокьюментари" (псевдодокументалистики), а тема сепаратизма нам очень близка.

"Самозванцы" / Teesklejad

Режиссёр: Валло Тоомла (Эстония)
В ролях: Миртел Пола и Приит Войгемаст

"Мине надо этих подробностей!" Семейная пара едет на загородную виллу своих состоятельных друзей, чтобы отдохнуть и наладить отношения. Во время непогоды они пускают в дом ещё одну пару, которая принимает их за настоящих хозяев. Они быстро вживаются в чужие роли, и все их планы не просто летят кувырком, а приводят к полному краху.

"В чём цимес?" Уже хотя бы в том, что для нас эстонское кино почти на уровне камерунского. Подра­зумевается, что оно есть, но его никто не видел. Надо смотреть. Тем более есть на что.

"Лето 1993 года" / Estiu 1993, Verano 1993

Режиссёр: Карла Симон (Испания)
В главной роли: Лайя Артигас

"Немного за кино". Режиссёрский дебют Карлы Симон, которую пока поисковики в интернете путают с американской поп-дивой Карли Саймон. Ещё пара таких фильмов, как этот, и путать перестанут.

"В чём цимес?" В шестилетней актрисе и в том, что это реальная история. Начинать жизнь заново всегда тяжело. Особенно когда тебе только шесть лет, у тебя умерла мама и тебя перевозят к дяде в Каталонию, почти на другую планету. Но с твоим приездом новая жизнь начинается не только у тебя, но и у всех, кто тебя окружает.

"Сирота" / Orpheline

Режиссёр: Арно де Пальер (Франция)
В ролях: Адель Анель ("Истребители", Дом терпимости"), Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель")

"Немного за кино". Четыре момента жизни и четыре возраста одной героини. Ребёнок, подросток, девушка, женщина. Картина вышла во французский прокат в марте этого года, но успела ещё с 2016-го хорошо "покататься" по кинофестивалям. Претендовала на Гран-при Сан-Себастьяна. "Золотую раковину" там не получила. Может, её заменит "Золотой Дюк"?

"В чём цимес?" Хотя бы в том, что в фильме играют две обладательницы премии "Сезар" (в номинации "Самая перспективная актриса Франции") Адель Анель и Адель Экзаркопулос, а за кадром звучит третья Адель, певица.

"Ни тут, ни там" либо "Между" / Bar Bahar

Режиссёр: Майсалун Хамуд (Израиль)
В ролях: Мауна Гава, Сана Яммелих, Шаден Канбура

"Мине надо этих подробностей!" Картина рассказывает о трёх арабских женщинах, переехавших в Тель-Авив. Иначе как отважными их не назвать, потому, что бросают вызов образу жизни своих соотечественниц. Они из современности, а не из застывшего во времени Средневековья.

"В чём цимес?" Режиссёр фильма Майсалун Хамуд сделала на плече татуировку с названием своей картины. Её угрожали убить, арабская община призывала бойкотировать фильм, но она, бесстрашная, как её героини, ехала в каждый кинотеатр, на каждый сеанс. И объездила весь мир со своей лентой. Теперь настала очередь Одессы.

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