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Главная » Стиль жизни » Культура » Агент Кили. Ирландский актёр Эйдан Тёрнер о неверии в сверхъестественное
Агент Кили. Ирландский актёр Эйдан Тёрнер о неверии в сверхъестественное
Фото: OIFF

Агент Кили. Ирландский актёр Эйдан Тёрнер о неверии в сверхъестественное

Ирландский актёр Эйдан Тёрнер о супергероях и жизни, впечатлениях от ОМКФ и о профессиональных навыках из прошлой жизни

Анна Синящик - 14.07.17 19
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По одной из версий, имя Эйдан — производное от гаэльского "огонь". Пообщавшись с Эйданом Тёрнером, понимаешь: есть в этом зёрнышко правды. Ирландский актёр — живчик, который даст фору любому из своих ярких персонажей. К слову, "горячих" и узнаваемых ролей у 34-летнего Тёрнера хватает: гном Кили из "Хоббита", художник Россетти из "Отчаянных романтиков", капитан Полдарк из одноимённого сериала. 

Поговаривают, кареглазый красавец — реальный претендент на роль следующего агента 007. Незадолго до интервью его продюсер предупреждает: о бондиане у звезды не спрашивать. Неужели кое-кто боится сглазить интересное предложение?

КТО ОН

Ирландский актёр, лауреат кинопремий Empire Awards, Broadcasting Press Guild Award и National Television Awards

ПОЧЕМУ ОН

Вошёл в состав жюри Национальной конкурсной программы 8-го Одесского международного кинофестиваля

Эйдан, вы суеверный человек?

— Нет, ни капли. Не суеверен, не религиозен, не верю в паранормальные явления. Честно говоря, я всегда удивляюсь, когда слышу, что тот или иной человек верит в приметы. У некоторых моих коллег есть целые теории на этот счёт: кто-то носит амулет, кто-то не ленится ежедневно выполнять какой-то ритуал. Меня не прёт от возможности придумать себе что-то подобное. Я в этом смысле приземлённый человек, не пытаюсь всё усложнять и видеть то, чего нет.

Вы не раз говорили, что новый кинопроект заинтересует вас только в том случае, если это будет интересная история. По каким критериям отбираете проекты?

— Сложно ответить. Бывает, читаешь сценарий — что-то ёкнуло внутри, и ты понимаешь: твоё. Случается, что дело даже не в самой роли, а в сюжете. Или, например, предложение поступило от режиссёра, с которым ты хочешь сотрудничать. Такое не предугадаешь.

Иногда меня спрашивают: "Вы бы хотели сыграть в такой-то картине?" А я не знаю, что отвечать. Не могу я говорить о чём-то абстрактном! Пусть мне покажут сценарий, расскажут о том, кто ведёт проект, и тогда можно думать, интересен ли мне фильм.

Некоторые актёры проводят параллели между своими ролями и тем, что происходит с ними в реале. К примеру, ваш персонаж Росс Полдарк спас от избиения Демельзу. Часто ли вам приходится совершать подвиги вне экрана?

— Я не супергерой, я просто актёр, исполняю роли. Не все согласны с этим смириться. Когда я впервые приехал в Одессу, многие репортёры написали, что я помог девушке, якобы вырвав её сумку из рук грабителя. Приятно, что кто-то старался, сочинил обо мне красивую историю. На самом деле ничего такого не было. Конечно, если бы на моих глазах у кого-то что-то воровали, я бы не остался в стороне. Как и любой другой человек. Но правильный поступок — это естественная реакция, я бы не стал считать себя героем. Я могу играть капитана Полдарка, могу быть гномом из "Хоббита", спасать мир в какой-то другой картине. Но это шоу. Моя реальная жизнь немного скучнее, чем жизнь моих персонажей. Это нормально. 

Вы успели поработать со многими талантливыми актёрами и актрисами. С кем из них вам было наиболее комфортно делить съёмочную площадку?

"Моя реальная жизнь немного скучнее, чем жизнь моих персонажей. Это нормально"

— Наверное, с Элеонор Томлинсон. Это невероятно талантливая актриса, с которой у нас немало общих сцен в новом сезоне "Полдарка". Мой персонаж Росс женат на её Демельзе, у них непростые отношения, и наша работа — сыграть так, чтобы зритель в это поверил. Сами понимаете: когда два актёра играют супружескую пару, им в любом случае приходится общаться. Я рад, что мы с Элеонор ладим. Когда у одного из нас что-то не получается, мы не срываемся, проявляем терпение. И, конечно, обсуждаем свои сцены, чтобы сообща добиться максимально качественного результата. Это важно.  

Я обожаю команду, работающую над "Полдарком". Хотя надо признать, что в каждом проекте, где я работал, были люди, с которыми я бы с удовольствием пересёкся ещё раз. Наверное, дня не хватит, чтобы всех назвать. Мне везёт на классных людей.

До прихода в кино вы работали учеником электрика. Остались ли какие-то навыки с того периода?

— Мне нечем похвастать (смеётся). Мой папа — электрик. В юности я какое-то время следовал за ним по пятам, был у него на подхвате, но овладел лишь немногими азами. Честно говоря, слегка сожалею, что не унаследовал папиных знаний. Если понадобится, могу заменить перегоревшую лампочку.

На экране вы умеете быть разным — и гномом, и вампиром, и художником-бунтарём. Не пора ли попробовать себя в новой ипостаси — сценариста или режиссёра?

— По-моему, ещё не время. Не исключено, что на каком-то этапе мне попадётся проект, ради которого я надену режиссёрскую кепку. Но пока я с головой в ролях: мне поступают заманчивые предложения, и я вижу себя исключительно актёром. В августе я на несколько недель улетаю в Массачусетс, где буду участвовать в съёмках фильма о Томасе Эллиоте. В сентябре вернусь к съёмкам четвёртого сезона "Полдарка"  — это займёт меня до конца года. Потом планирую сыграть в спектакле.

Если бы вы всё-таки взялись руководить кинопроектом, какому жанру отдали бы предпочтение?

— Комедии.

С 2014-го вы постоянный гость Одесского международного кинофестиваля. Как изменился фестиваль за три года?

"Не исключено, что на каком-то этапе мне попадётся проект, ради которого я надену режиссёрскую кепку. Но пока я я вижу себя исключительно актёром"

— Фестиваль растёт: программа расширилась, подборка фильмов стала интереснее, количество посетителей увеличилось. Все, с кем я говорил на эту тему, подтверждают: из года в год фестиваль становится сильнее, у него невероятный потенциал. Поэтому мне нравится приезжать сюда.

В этом году вы снялись в проморолике для ОМКФ. Каково это — играть самого себя?

— Мне понравилось. Но надо заметить, это была лишь одна из версий меня. Я сыграл актёра — по всей видимости, актёра Тёрнера. Для меня эта роль не сильно отличалась от роли любого другого представителя моей профессии, который попал в незнакомый город и пытается "найти" своего персонажа. Он приезжает в новое место и перед тем, как выйти на сцену, проникается архитектурой, людьми и музыкой. Его, как и каждого из нас, вдохновляют новые места и впечатления.

С нами работала замечательная съёмочная группа, и, кажется, всё получилось как нельзя лучше. Мне не терпится увидеть результат на большом экране.

Этот проморолик о том, что каждый должен найти своё кино. За каким кино вы приехали в Одессу?

— Пока не знаю. Я ведь еду в Одессу не за каким-то конкретным кино, а на фестиваль, от программы которого всегда в восторге. Во время первого или второго своего визита в Одессу именно здесь, на кинофестивале, я впервые посмотрел "Отрочество" Ричарда Линклейтера. Эта лента меня очень впечатлила. Вот чем примечателен Одесский фестиваль: невероятное жанровое и тематическое разнообразие и ни одного случайного фильма.

Закончите предложение: "Если в следующем году Эйдан Тёрнер вернётся в Одессу, это будет означать…"

— В следующем году? Понятия не имею! (Улыбается.) Знаю только, что мне у вас точно понравится.

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