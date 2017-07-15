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Главная » Стиль жизни » Культура » Дневник ОМКФ Начало восьмого. В Одессе открылся кинофестиваль
<span class="label red">Дневник ОМКФ</span> Начало восьмого. В Одессе открылся кинофестиваль
Фото: OIFF

Дневник ОМКФ Начало восьмого. В Одессе открылся кинофестиваль

14 июля в театре Оперы и Балета стартовал восьмой Одесский кинофестиваль. Открылся ОМКФ мелодраматической комедией "Чтобы быть уверенным"

Оксана Савченко - 15.07.17 10
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Настроение фестиваля задал официальный постер, на котором изображены обычные зрители – одетые в легкие пляжные одежды мужчина и женщина, которые через круглое окно, будто через объектив кинокамеры любуются окутанным розовой дымкой морем. Гостей церемонии встречали телеведущая и актриса отечественных сериалов Янина Соколовская и телеведущий Олег Панюта. Тон платья Соколовской навевал мысли о постере – он был бледно-розового цвета – цвета надежды на возрождение отечественного кино. Впрочем, конкретики добавил глава Госкино Филипп Ильенко, который заявил, что 48 украинских работ, представленных на ОМКФ – это беспрецедентное количество. Президент ОМКФ Виктория Тигипко отметила, что за восемь лет Одесский кинофорум стал значительным событием не только Украины, но и всей Восточной Европы.

Затем на сцену вышла группа Dakh Daughters и задалась риторическим вопросом "Чому на світі так багато зла?". Но выступление Михаила Жванецкого о прекрасных девушках Одессы – "одесситки рано становятся молодыми" – отвлекло от размышлений о зле и заставило взглянуть на прекрасное. Ведь иллюстрацию слов сатирика можно было наблюдать здесь же в Оперном: когда обычные зрительницы, мать и дочь, одетые в блестящие одежды, делают селфи в ложе Оперного театра – одновременно они совершают некий "чмок" губами, словно посылая камере телефона нежный воздушный поцелуй.

Всего организаторы ОМКФ-2017 отобрали 12 фильмов в Международный Конкурс, 6 полнометражных и 17 короткометражных лент – в Национальный конкурс

Во время церемонии ведущие упомянули режиссера Олега Сенцова, который отбывает двадцатилетний срок в российской тюрьме – 13 июля ему исполнился 41 год. Также состоялось представление членов жюри фестиваля. Жюри международного конкурса возглавил обладатель "Серебрянного медведя" режиссер Кристиан Петцольд (Германия), Национального – актер Эйдан Тернер (Ирландия). Кстати, Тернер стал главным героем промо-ролика – в нем он рассказывает о тяготах актерской профессии, достигая почти гамлетовской трагедийности звучания.

Почетным гостем 8-го ОМКФ – стала глава правления Европейской киноакадемии, польский режиссер и сценарист, номинант на Оскар Агнешка Холанд. На кинофоруме она представит свою новую ленту "След зверя", которая уже отмечена на Берлинале "Серебряным медведем".

Фестиваль открылся французской мелодраматичной трагикомедией "Чтобы быть уверенным" дебютантки Карин Тардье. Она представила его вместе с композитором ленты Эриком Слабьяком, который заявил, что один из его предков украинец.

Это легкое артхаузное и при этом понятное зрительское кино отлично отражает общее направление ОМКФ и подходит для просмотра самой широкой аудитории. В центре сюжета Эрван. Мужчина средних лет. Сапер и любящий отец. Однажды Эрван узнает, что человек, которого он всю жизнь считал отцом, вовсе не его биологический отец. И начинается событийная канитель с выяснением семейных отношений.

Киноманов ждут 120 свежих фильмов, подавляющее большинство которых не появится в отечественном кинопрокате. Всего организаторы ОМКФ-2017 рассмотрели 911 заявок на участие, присланных из 84 стран, отобрали 12 фильмов в Международный Конкурс, 6 полнометражных и 17 короткометражных лент – в Национальный конкурс. Кроме того, уже второй раз состоится конкурс европейского документального кино. Фестиваль продлится до 22 июля.

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