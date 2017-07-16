Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат

"Предварительная месть" / Prevenge

Режиссёр: Элис Лоу

В главных ролях: Элис Лоу, Джемма Уилан, Кейт Дики

Великобритания, триллер, 130 мин.

Сюжет: Рут (Лоу) — молодая вдова на седьмом месяце беременности, её муж погиб в результате несчастного случая в горах. Рут страдает, видит мужа во сне и наяву. А ещё она слышит голос своей дочери из утробы. И это недобрый голос — он заставляет будущую мать носить с собой кухонный нож и жестоко убивать людей, только на первый взгляд выбранных случайно.

Зачем смотреть: "Предварительная месть" — режиссёрский дебют британской актрисы Элис Лоу, которая сыграла в этой ленте главную роль. Она написала сценарий фильма, когда её не снимали из-за беременности. Во время съёмок Лоу была на седьмом месяце беременности, как и её героиня Рут. "Беременную женщину обычно воспринимают как очень слабую и уязвимую, — рассказывает режиссёр. — В своём фильме я попыталась превратить эти недостатки в преимущество, ведь порой охотнику нужно прикинуться жертвой, чтобы подойти к добыче вплотную". Рут — воплощение такого охотника. Она считает, что общество вокруг — это бардак, и собирается навести порядок с помощью кухонного ножа. Но так героиня лишь отрезает себя от мира живых. "Предварительная месть" — плод любви чёрной комедии и кровавого слэшэра, только здесь убийца с ножом носит не маску, а большой выпирающий живот.

"Настанет день" / Der kommer en dag

Режиссёр: Йеспер В. Нильсен

В главных ролях: Ларс Миккельсен, Софи Гробёль, Харальд Кайзер Херманн

Дания, драма, 110 мин.

Сюжет: братья Эльмир и Эрик — настоящая проблема для своей матери. Они прогуливают школу, дерутся, а иногда и воруют из магазинов. На упрёки измученной работой женщины у них один ответ: "А почему ты не можешь зарабатывать больше?" Однажды мама серьёзно заболеет, и государство на время отправит ребят в "Гудберг", закрытый интернат для мальчиков. Там они столкнутся с деспотичным директором Хеком (Миккельсен), который видит себя скульптором детских душ, а потому не выпускает из рук молоток.

Зачем смотреть: 1967 год — время хиппи, но только не в "Гудберге". Пока на улицах поют песни о любви и мире, в стенах интерната слышны лишь крики боли и отчаяния. Несмотря на то, что физические наказания в Дании отменили, в "Гудберге" продолжают тайно практиковать их "на благо" мальчиков. А к приезду инспекторов все синяки тщательно замазываются. Правда, коллективные избиения трудно назвать наказанием — это чистое варварство, для которого нет и не может быть оправданий. Авторы не сгущают краски — фильм основан на реальных событиях, происходивших в датских интернатах в 1960-х. Побег — это всё, о чём грезят мальчики "Гудберга", и в фильме он изящно зарифмован с полётом на Луну, который ребята увидят в прямом эфире — если будут вести себя хорошо.

"Предчувствие конца" / The Sense of an Ending

Режиссёр: Ритеш Батра

В главных ролях: Джим Бродбент, Шарлотта Рэмплинг, Мишель Докери

Великобритания, мелодрама, 108 мин.

Сюжет: Лондон, наши дни. Пожилой Тони (Бродбент) давно развёлся и живёт спокойной жизнью владельца магазинчика винтажных фотокамер. У него есть взрослая дочь Сюзи (Докери), она беременна, и герой возит её на пренатальные курсы. Однажды Тони приходит письмо о том, что он получил небольшое наследство — 500 фунтов и два загадочных документа. Всё это от матери своей бывшей девушки из юности. Пытаясь выяснить, почему она оставила ему наследство, Тони разыскивает девушку из прошлого и вспоминает даже то, чего не знал.

Зачем смотреть: фильм снят по одноимённой книге английского писателя Джулиана Барнса, за которую он в 2011 году получил Букеровскую премию. Адаптацией текста для киноэкрана занимался индийский режиссёр Ритеш Батра, прославившийся после мелодрамы "Ланчбокс" (приз в Каннах). "Предчувствие конца" — его вторая полнометражная работа. Герой картины с интересом оглядывается назад, в молодость, но когда вспоминаешь забытое прошлое, оно неизбежно подмешивается в настоящее — главное, не дать этому отравить себе будущее. У Батры получилась очень тонкая, почти невесомая история, и её развязку можно легко упустить из виду. Главное здесь живёт в невысказанном, в пробелах событий, которые зритель должен заполнить сам.

"Последствия" / Aftermath

Режиссёр: Эллиотт Лестер

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Скут МакНэри, Мэгги Грэйс

США, драма, 94 мин.

Сюжет: Роман Мельник (Шварценеггер) — уважаемый человек на стройке, а потому его отпускают с работы пораньше, когда к нему в Нью-Йорк прилетают жена с дочерью. Роман долго ждал этой встречи и даже украсил дом. Но воссоединению счастливой семьи не бывать — в самолёт родных Мельника врезается другой самолёт из-за ошибки диспетчера Джейка Бонаноса (МакНэри). Авиакомпания предлагает родственникам погибших денежную компенсацию, но Роман хочет лишь одного: чтобы виновный извинился за трагедию.

Зачем смотреть: самая известная работа британского режиссёра Эллиотта Лестера — криминальный триллер "Без компромиссов" с Джейсоном Стэйтемом. На борту "Последствий" есть Арнольд Шварценеггер, ещё один герой боевиков, но это фильм совсем другого толка. В основе сюжета ленты — реальная авиакатастрофа, которая произошла 1 июля 2002 года над Боденским озером в Германии, но детали событий и имена пострадавших были изменены. История Мельника — тоже невыдуманная, его прототипом стал Виталий Калоев. Он потерял семью в этой катастрофе и отправился добывать слова раскаяния из виновного. При этом "Последствия" — фильм не о возмездии или искуплении. Здесь нет простых ответов и удобных решений — только двое мужчин, скованных одной трагедией и рваными бусами.