На ОМКФ царит праздничная и воздушная, как пузырьки шампанского, атмосфера. По фестивальной территории прохаживается нарядная расслабленная публика: девушки в лёгких платьях, юноши-хипстеры с ухоженными бородами, дамы с кавалерами. Каждый считает необходимым сфотографироваться на фоне пластиковых букв I love OIFF. Режиссёров, фильмы которых участвуют в фестивале, можно вычислить по слегка напряжённым лицам. Актрис — по тому, что почти все они говорят и смеются немного громче, чем все прочие. Кто продюсер, постороннему человеку понять трудно — этих внушительных парней надо знать в лицо. Журналисты выглядят как спринтеры, которые то и дело сдают нормативы — часто интересные показы и события идут внахлёст. Локаций, где проходят основные показы, две. Кинотеатр "Родина" возле Привоза и Театр музкомедии им. Водяного. Между ними каждые полчаса курсирует фестивальный автобус с очень вежливым и уравновешенным водителем, который похож на одного из персонажей фильмов Иоселиани. Перекусить на ОМКФ можно "не отходя от кассы". В кинотеатре работает буфет со сладостями, возле Музкомедии находится десяток ларьков с уличной едой. Гривен за 100–150 можно съесть фалафель плюс американо.

Кроме международной и национальных конкурсных программ, особой популярностью пользуется секция "Фестиваль фестивалей". Здесь показывают ленты, уже отмеченные призами на других кинофорумах, и, как правило, это работы признанных мастеров. Очереди в зрительный зал выстраиваются километровые.

На фильм Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды" зритель пришёл, что называется, насмотренный. Во всяком случае такой вывод можно было сделать по разговорам публики: "меланхолический гений Финляндии", "а вы смотрели его "Гавр?", "он сейчас, кажется, живёт в Португалии" и т. д. Картина "По ту сторону надежды" уже была отмечена рядом призов на международных фестивалях. В частности, на Берлинале получила "Серебряного медведя" за режиссуру. Там же режиссёр заявил, что эта работа последняя в его карьере.

Особой популярностью пользуется секция "Фестиваль фестивалей", где демонстрируют работы признанных мастеров

Каурисмяки никогда не скрывал, что он пессимист и верит в светлое будущее человечества примерно так же, как африканские аборигены в снег. Действительность ему очень не нравится, и он об этом прямым текстом заявляет в кино. Он словно рентгеном просвечивает социум, выявляя болезненные места. При этом его кинематографический язык ясен в любой стране. Сейчас в топе тема беженцев. Главный герой последней картины "По ту сторону надежды" сириец Халед нелегально попадает в Финляндию, легально пытается остаться в стране и ищет свою сестру. Главным его врагом становится государственная система, спасителями — обычные люди, у каждого из которых куча своих проблем. Режиссёр рисует картину холодности и жестокости приглушёнными мазками, каждый эпизод — как глава в романе о современном человеке. За сценой, в которой Халеду представители системы объявляют, что не видят опасности в его пребывании в Сирии, следуют документальные кадры с бомбёжкой Алеппо — разрушенные дома, раненные дети и испуганные беспомощные люди. Посыл понятен. Выход герои ленты находят в выпивке в баре "Золотая пинта", хозяин которого экс-коммивояжёр Викстрем (Сакари Куосманен) пытается приспособиться к меняющимся условиям окружающего мира, превращая своё заведение в суши-бар. На стене бара висит плакат, с которого смотрит Джимми Хендрикс. Американский рок-музыкант выглядит в этом баре также чужеродно, как сириец Халем или бродячая собака, которую приютила официантка. Сквозной нитью проходит через фильм рок-н-ролл, который исполняют пожилые музыканты. По сути, рок-н-ролл в широком смысле и помогает людям оставаться людьми, несмотря на то, что вокруг происходит бред. Когда сириец бросает уличному музыканту монету, становится ясно, что не всё потеряно, пока в душе у подлинного гуманиста Каурисмяки звучит рок-н-ролл. Режиссёр, заявивший однажды: "Когда я смеюсь, я вижу, как умирают птицы", искренно полагает, что снимать кино надо только тогда, когда есть что сказать.

В стык финской картине была показана последняя работа Софии Копполы "Роковое искушение". Это ремейк фильма "Обманутый" 1971 года с Клинтом Иствудом. По сюжету раненного во время гражданской войны Севера и Юга офицера-северянина спасают барышни-южанки. Он красив как бог, все героини в него влюбляются и начинают бороться за его благосклонность. В ремейке место Клинта Иствуда занял Колин Фаррелл, главные женские роли у Копполы прекрасно играют Николь Кидман, Эль Фэннинг и Кирстен Данст. Коппола отлично знает женскую психологию и в отличие от первоисточника выводит на передний план женские характеры. Делает она это со знанием дела. Если не видеть "Обманутого" и не знать, чем закончится история офицера, смотреть версию Копполы местами интересно. Но в отличие от картины Каурисмяки тут нет ни малейшего соприкосновения с жизнью. Это мёртвое, с красивыми интерьерами, очень профессионально скроенное кино с отменной операторской работой Филиппа Ле Сурда. Вероятно, если не предварять просмотр "Искушения" просмотром подлинного кино, награда Копполе в Каннах-2017 как лучшему режиссёру за "Роковое искушение" может показаться вполне заслуженной.