Женщина в кинобизнесе, как вишенка на торте, — звезда "Игры престолов" Сибель Кекилли

КТО ОНА Актриса, обладательница премии Немецкой киноанадемии Lola, приза New Faces Awards и премии "Лучшая молодая актриса" Undine Awards ПОЧЕМУ ОНА Была членом жюри международной программы Одесского международного кинофестиваля

Когда говоришь людям, что думаешь, тебя называют стервой. Не принято, чтобы женщина позволяла себе прямолинейность. Впрочем, меня это никогда не останавливало. Если ты готова к негативной реакции окружающих, она уже не пугает. Гораздо страшнее мысль о том, что, играя в поддавки, подстраиваясь под чьё-то мнение, можно потерять себя. Всегда и во всём я выбирала прямоту и честность. Возможно, именно благодаря этому мне и удалось кое-чего добиться в жизни.

Мою судьбу решил поход в торговый центр. Чем я только не занималась: и уборщицей была, и продавщицей, и промоутером. Вечно нуждалась в деньгах и не очень понимала, что будет дальше. Пока однажды в людном кёльнском торговом центре меня случайно не заметила каст-менеджер, искавшая лица для нового фильма Фатиха Акина — немецкого режиссёра турецкого происхождения. Картина "Головой об стену", о которой идёт речь, как раз и рассказывает о турецких эмигрантах в Германии, таких как родители Фатиха и мои собственные. Наверное, я просто подошла по типажу, поэтому получила приглашение на кастинг, в котором участвовали ещё 350 актрис, претендующих на ту же роль. Утвердили именно меня. Правда, перед съёмками нужно была ещё подучиться. Я провела три недели в Школе актёрского мастерства в Бохуме. В итоге участие в этой картине оказалось поворотным моментном моей жизни. Фильм стал победителем на Берлинском международном кинофестивале, обо мне заговорили.

Кинобизнес — мужская игра, женщина в ней как вишенка на торте. Именно мужчины, как правило, принимают самые важные решения, в том числе и об утверждении актёров. Самый яркий и интересный образ в фильме тоже зачастую мужской. Я уж не говорю о том, что большинство режиссёров — мужчины. Они выбирают женщин на те или иные роли, исходя из каких-то своих, не всегда понятных нам соображений. Представительнице слабого пола, чтобы пробиться в кино, нужно немало везения. Так вот, мне повезло.

"Молодой человек, сидевший на паспортном контроле, строго спросил меня: "Это не вы та девушка, которая предала Тириона?"

Работа над фильмом "Головой об стену" шла тяжело. Мне было 23 года, актёрского опыта не хватало. А тут главная роль в артхаусной картине с серьёзной психологической нагрузкой и сложной темой. В этом была своя прелесть, я полюбила артхаус и до сих пор с радостью соглашаюсь на съёмки в таком кино. Однако, должна признать, что работать в "Игре престолов" оказалось гораздо легче. Возможно, потому что мне было уже 30, я лучше понимала, что делаю. Я присоединилась к команде сериала с самого начала. Мы как будто стали семьёй, причём не обычной, а разрастающейся — с каждым сезоном всё более сильной. Росли бюджеты, расширялись возможности. Иногда я скучаю по тем временам.

Звёзд в Германии не любят. Раз уж я живу в Гамбурге, нужно осторожно выбирать выражения, никогда не называть себя знаменитостью. Иначе кто-нибудь непременно ткнёт в меня пальцем и скажет: "Никакая ты не звезда!". С немцами не зазнаешься. То ли дело американцы — другая культура диктует другое отношение к славе и успеху. Я снималась на студии HBO — вот где ведущим актёрам действительно дают почувствовать свою звёздность. Приятно, когда тебя возят на студийном автомобиле и все заботятся о твоём комфорте.

Однажды увидела толпу поклонников — очень удивилась. Дело было в Лос-Анджелесе. Я прилетела туда из Германии на премьеру своего фильма. Заметила, что в терминале, где встречают только что прибывших, собрались люди. Стало любопытно, кого именно они могут ждать. Оказалось — меня, долго не могла в это поверить. Этой популярностью я обязана именно "Игре престолов". Играла во множестве разных фильмов, но куда бы я ни приехала, на улицах меня узнают именно как Шаю, возлюбленную Тириона Ланнистера. Удивительно то, что даже сейчас, спустя три года после экранной смерти этого персонажа, она всё ещё живёт в памяти зрителей по всему миру, даже здесь, в Украине. Кому-то Шая нравится, импанирует её живой ум, женственность и энергичность. Кто-то ненавидит её за предательство, совершённое по отношению к Тириону, но помнят её все, кто смотрел сериал. Недавно в каком-то международном аэропорту молодой человек, сидевший на паспортном контроле, строго спросил меня: "Это не вы та девушка, которая предала Тириона?" Пришлось признаться: "Да, та самая. Может, вы всё-таки впустите меня в страну?"

Чувствую себя обязанной бороться против домашнего насилия, поэтому поддерживаю женские правозащитные организации вроде Terre des Femmes. Я родилась в Германии, но мои родители из Турции. О том, как порой обращаются с женщинами в мусульманских семьях, я знаю не понаслышке. Раз уж по воле судьбы я приобрела известность, значит, нужно использовать её для борьбы с тем злом, которое я видела своими глазами. В мусульманском мире много замечательного — богатейшее культурное наследие, древние традиции, связь поколений. Но, к сожалению, для него всё ещё актуальна проблема жестокого отношения к женщинам. Человек извне не может выступить против этого. Мусульмане просто ответят, что он ничего не знает об их жизни, а со мной такое не пройдёт.