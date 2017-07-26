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Главная » Стиль жизни » Культура » Новый Джемс Бонд появится 8 ноября 2019 года

Новый Джемс Бонд появится 8 ноября 2019 года

Новый Джемс Бонд появится 8 ноября 2019 года
Иллюстративное фото

Кто сыграет агента 007 пока не известно

26.07.17 48
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Новый фильм про суперагента Джеймса Бонда выйдет в США 8 ноября 2019 года.

Об этом говорится в пресс-релизе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и продюсерской компании Eon Production, на который ссылаются мировые СМИ.

Сценарий к 25-му по счету фильму о спецагенте напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.

Кто станет режиссером и исполнителем главной роли, не сообщается, однако ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что агента 007 вновь сыграет британец Дэниэл Крэйг.

На данный момент Крейг снялся в четырех сериях "бондианы". Последний фильм серии "Спектр" вышел на экраны в ноябре 2015 года, его снял режиссер Сэм Мендес.

Напомним, показатели "Дюнкерка" превзошли прогнозы экспертов.

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