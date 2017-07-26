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Главная » Стиль жизни » Культура » Михаил Прохоров получил гонорар в один непонятный рубль

Михаил Прохоров получил гонорар в один непонятный рубль

Михаил Прохоров получил гонорар в один непонятный рубль
Михаил Прохоров / Фото: ТАСС

Прохоров сыграл в кино самого себя

26.07.17 72
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Российский миллиардер Михаил Прохоров получил юбилейную монету в качестве гонорара за съемки в третьей части фильма "О чем говорят мужчины".

Об этом в среду, 26 июля, рассказал одному из российских СМИ актер Леонид Барац.

"С ним, как и со всеми участниками кинопроцесса, был заключен контракт. Он сыграл в небольшом эпизоде, и — как молодой артист — получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу", — пояснил Барац. 

Прохоров сыграл в ленте самого себя. 

Интересно, что в каталоге Центробанка РФ нет юбилейной монеты, посвященной ЧМ по футболу, достоинством в один рубль. Представлены только номиналы 3 рубля и 25 рублей.

Напомним, новый Джемс Бонд появится 8 ноября 2019 года.

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