Михаил Прохоров получил гонорар в один непонятный рубль

Российский миллиардер Михаил Прохоров получил юбилейную монету в качестве гонорара за съемки в третьей части фильма "О чем говорят мужчины".
Об этом в среду, 26 июля, рассказал одному из российских СМИ актер Леонид Барац.
"С ним, как и со всеми участниками кинопроцесса, был заключен контракт. Он сыграл в небольшом эпизоде, и — как молодой артист — получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу", — пояснил Барац.
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Прохоров сыграл в ленте самого себя.
Интересно, что в каталоге Центробанка РФ нет юбилейной монеты, посвященной ЧМ по футболу, достоинством в один рубль. Представлены только номиналы 3 рубля и 25 рублей.
Напомним, новый Джемс Бонд появится 8 ноября 2019 года.