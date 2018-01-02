Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире

Музыканты группы Sinoptik рассказали Фокусу о том, почему они не собираются всю жизнь играть в одном стиле, о взрыве снаряда, намекнувшем, что пора уезжать из Донецка, и о том, как команда пытается прогнозировать музыкальное будущее

Музыканты предлагают встретиться на своей базе в промзоне киевских Выдубичей. У четырёхэтажного здания, на первом уровне которого разместились гаражи, меня встречает басист группы Дмитрий Сакир, худощавый длинноволосый приветливый парень. Пока поднимаемся по обшарпанной лестнице, он рассказывает, что в здании находятся несколько репетиционных баз, студия звукозаписи, здесь можно встретить "Вагоновожатых" и Пианобоя.

В комнате лёгкий бардак, за который Дима просит извинить, — трио только что вернулось из Днепра, где они отыграли концерт. На полу валяются чехлы от барабанов, в углу свалены шнуры и две гитары. У стен комбики, две барабанные установки, большой аналоговый пульт — типичная обстановка репетиционной базы.

Вскоре заходит фронтмен группы — гитарист и клавишник Дмитрий Афанасьев-Гладких, улыбчивый 33-летний парень. Ловлю себя на мысли, что на концертных видео он выглядит мрачнее.

КТО ОНИ Украинская рок-группа, после начала войны в Донбассе музыканты переехали в Киев. В мае 2016 года стали победителями международного конкурса The Global Battle Of The Bands ПОЧЕМУ ОНИ Группа работает над новым альбомом

Копая в ширину

Прозвищу лидера группы, прилепившемуся ещё в начале 2000-х, Sinoptik обязан названием.

— Мы стремимся делать музыку чуть-чуть новее, чем та, что создают другие. Мне кажется, наши прогнозы по стилистическим направлениям и пристрастиям в ближайшем будущем будут актуальны во всём мире, — говорит фронтмен.

— Когда группа собралась, сначала была музыка, а только потом название. Ну, вот ты Синоптик, пусть так и будет, — дополняет его тёзка. — Название мне казалось странным, но что делать, пришлось терпеть.

Коллектив не чужд экспериментам, сдабривает музыку элементами разных стилей.

— Если хотим долго оставаться на плаву, мы не должны играть в одном стиле. Пусть наша музыка будет называться рок-н-роллом, а в рамках этого определения мы сможем играть как захотим, — потяжелее, полегче, — говорит Афанасьев-Гладких. — Нам нравится развиваться.

— Да, мы предпочитаем копать в ширину, а не в глубину, — соглашается Сакир. — Но за мейнстримом не гонимся. В мире множество групп вне мейнстрима, которые играют свою музыку и при этом имеют много поклонников. Joy Division умудрились стать мега-популярными, выпустив всего два альбома, а сейчас на каждой второй майке их логотип.

Хоть парни стремятся задавать музыкальную моду, в их материале то и дело проскальзывают приветы от западных фирмачей 1960-1980-х. Чувствуется, что они росли на этой музыке. Афанасьев-Гладких подтверждает это наблюдение, вспоминая, как в раннем детстве впервые ощутил кайф от песни, когда отец поставил на бобиннике Dogs Pink Floyd. Его коллега с улыбкой вспоминает, как ему доставались кассеты, часто неподписанные. Когда он интересовался у своего дяди, кто это играет, тот давал стандартный ответ: Deep Purple. Лишь со временем Дима выяснил, что на кассетах были записаны сборники разных исполнителей.

Важные мелочи

Фронтмен Sinoptik связан с музыкой почти 20 лет. Создал в Донецке коллектив N.E.T., в 2006 году уехал в Лондон, жил там два года — работал в крупном музыкальном магазине, получил образование звукорежиссёра, играл на бас-гитаре в двух группах. Записал вместе с ними два альбома на Fortress studios ("Там писались все кому не лень — от Placebo и Snow Patrol до Prodigy"). Вернулся в Украину, в 2010-м создал группу Sinoptik.

"Пусть наша музыка будет называться рок-н-роллом, а в рамках этого определения мы сможем играть как захотим, — потяжелее, полегче"

Дмитрий не считает, что фирменный звук его команда получила благодаря зарубежному опыту. "Нашему басисту необязательно было ехать в Англию, чтобы узнать, как фирменно звучать. В Украине много групп, которые это понимают. Но у нас перфекционизма с избытком. Все пишут через компьютеры, а мы купили аналоговый пульт, обработку, — Афанасьев-Гладких показывает рукой на стойку за своей спиной. — Кто-то качает плагины на торрентах, а мы покупаем такие штуки, чтобы хорошо звучать. Мы фанаты этого, наверное, из этих мелочей всё и складывается".

Человеком, который сильно повлиял на становление группы, Дима называет первого барабанщика коллектива дядю Борю Кукушкина. Пожилой мэтр донецкой рок-н-ролльной и блюзовой сцены многому научил молодых коллег на старте, ездил с ними в туры по стране, писал дебютный альбом. Но давалось это нелегко, попросил найти ему замену. Место за установкой занял Вячеслав Лось, с ним Sinoptik в 2014 году создал второй альбом — "16/58". Название придумалось благодаря привычке дяди Бори смотреть телевизор.

— Мы сидели у него, пили чай, смотрели новости. В криминальной сводке сообщили, что на Полтавщине в номере отеля нашли два обнажённых тела — 16-летней девушки и 58-летнего мужчины, в крови которых обнаружили алкоголь и ЛСД, — поясняет Дима Сакир. — А мы как раз написали песню, думали, как её назвать. В голову лезли всякие банальности, тогда подумали, что "16/58" подойдёт. Потом, когда нужно было называть альбом, решили оставить это наименование — для загадочности. Так совпало, что как раз Kasabian выпустили альбом "48:13" — такой длительности получилась пластинка. У нас же цифры ничего не означают, как с песней Black Dog у Led Zeppelin: в тексте нет никакой чёрной собаки, просто она забежала в студию во время записи.

Группе никогда не было тесно в формате трио, так меньше проблем с коммуникацией. Сакир поясняет это на недавнем примере, когда его попросили подменить басиста в команде из шести человек:

— Я на репетиции чуть не повесился от того, как трудно собрать вместе эти шесть человек и направить их энергию. Как только мы заканчивали играть, все сразу разваливались на группки. Это неудобно. Я привык, что на репетиции и на сцене мы втроём составляем единое целое.

— Бывает, в нашей музыке слышим разные мелодические линии, но не можем их втроём сыграть, разве что только на записи, — дополняет гитарист. — Но запись и живое выступление — разные вещи. Я, например, сейчас хочу купить ещё одну примочку, которая раздваивает сигнал и делает из него терцию, чтобы можно было соло плотно играть. Мне интересно что-то новое пробовать. Как-то Димка мне говорит: "Давай поставим тебе клавиши". Я возражал поначалу: как я буду играть и на них, и на гитаре? Но в итоге всё получилось.

Толстый намёк

Вскоре после начала музыканты получили намёк, что придётся уезжать из Донецка: в августе 2014 года в студию Афанасьева-Гладких Rocket, расположенную в пяти километрах от аэропорта, прилетел снаряд. В момент взрыва внутри никого не было, но была уничтожена половина оборудования. Кстати, по иронии судьбы в Киеве парни прописались на репетиционной базе Rocketa.

В те же дни сорвались очередные гастроли.

— Правительство придумало пропуска. Я с украинским паспортом должен был пересекать какую-то непонятную границу и ещё предоставлять при этом пропуск, как будто я из гетто. Я, гражданин Украины, хочу въехать в Украину с территории Украины, и при этом мне нужна какая-то бумага, которую можно достать только на подконтрольной Украине территории, — говорит Сакир.

— Мы поняли, что это опасно и дорого. Чтобы попасть в Киев из Донецкой области, нужно заплатить перевозчику много денег, которые он отнесёт нужным людям, чтобы пересечь эти два блокпоста, на расстоянии трёх километров друг от друга, — поясняет его коллега.

Музыканты говорят, что Донецк они по-прежнему любят, там остались родные и друзья, а также памятные для них вещи, например, фронтмен оставил дома коллекцию винила. Теперь у него есть мечта: приехать на родину с концертом и сказать со сцены: "Наконец-то наступил мир".

Перебравшись в столицу, группа не скучала. Постоянные гастроли, работа над новым материалом. В 2016 году команда выпустила альбом Interplanet Overdrive.

— Мы не очень им довольны. Писали его сами, но ведь очень трудно посмотреть на себя со стороны, — говорит Афанасьев-Гладких. — Хотя привлекли мастерить альбом чувака из Лос-Анджелеса — Маора Аппельбаума. Он работал с Limp Bizkit, Sepultura. Мастеринг каждой песни обходился в $150, помогли фанаты: на краундфандинге собрали деньги.

В мае 2016 года группа победила в международном конкурсе The Global Battle Of The Bands. Я спрашиваю, что дала эта победа. "Вон, статуэтка стоит", — смеясь, хором отвечают парни. В СМИ покричали о том, что Sinoptik стал "лучшей новой группой мира", и вскоре шум стих. Музыканты соглашаются с тем, что завоёванный ими титул звучит пафосно. Но замечают при этом, что и Украина в этом смысле не отстаёт: если бы понты светились, над страной стояло бы вечное сияние. Один плюс от той победы лидер группы всё же называет: в нескольких странах появились букеры, команда уже съездила в два европейских тура, на осень готовит ещё один. Анализируя свой концертный график, музыканты отмечают, что, похоже, в Евросоюзе они больше востребованы, чем на родине. Хотя летом Sinoptik выступил практически на всех крупных фестивалях.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы в группе все были вместе с пятого класса и одновре­менно умерли на сцене в 90 лет, но, как и в любом другом коллективе, бывает так, что у человека появляются причины уйти"

С 2014 года группа поёт исключительно на английском. Музыканты считают, что так они охватывают потенциально большую аудиторию, к тому же традиционно английский — язык рок-музыки. Думали над тем, что можно было бы спеть с кем-то из коллег на украинском, но решили в итоге, что это могут расценить как популизм: сейчас многие поют на нём, только ради того, чтобы попасть в эфир.

— Пускай всё успокоится, люди перестанут ставить во главу угла языковые вопросы, тогда споём на любом языке, — говорит Афанасьев-Гладких. — Хотя, как нам сказали, пели бы на украинском, сейчас бы собирали стадионы.

— Хоккейные, — улыбаясь, уточняет басист.

— Но мы поём на английском так, как чувствуем, и пока собираем маленькие стадиончики.

Это не всегда так. Год назад Святослав Вакарчук пригласил группу выступить на разогреве "Океана Ельзи" на стадионе "Олимпийский" перед 70 тыс. человек. "Я, когда вышел, первые пару песен слегка мандражировал, но было очень круто", — вспоминает Сакир. Его коллега дополняет, что это правильно, когда раскрученные коллективы стремятся познакомить свою публику с командами, достойными внимания. Sinoptik поступает так же.

С чистого листа

В 2017 году в составе коллектива произошли изменения. Вячеслав Лось ушёл. Новым барабанщиком стал Виктор Герчев. Парни говорят о нём как о крутом музыканте: Герчев, например, победил в конкурсе, который проводил ударник британской группы Cream Джинджер Бейкер под эгидой знаменитой фирмы Drum Workshop. Об уходе Славы говорят с сожалением, хотя и не видят в этом событии ничего экстраординарного.

— С 2001 года столько людей прошло через мои группы, судьбы покалечились, — смеётся Дмитрий. — Конечно, мне бы хотелось, чтобы в группе все были вместе с пятого класса и одновременно умерли на сцене в 90 лет, но, как и в любом другом коллективе, бывает так, что у человека появляются причины уйти. Я каждый раз сожалею об этом, мне не нравится менять коллектив, тем более когда тебе нужно идти дальше и вкладывать ещё больше сил.

Поклонники группы смогут оценить изменения, когда выйдет очередной альбом. Материал для него уже есть, осталось только всё отрепетировать, поиграть вживую, записать демо, отсечь лишнее, добавить недостающее. При этом Афанасьев-Гладких не забывает и о профессии звукорежиссёра. Он работал над альбомом своих друзей из группы On The Wane. Для него важно, чтобы пластинка получилась крутой, а команда заняла свою нишу в украинском музыкальном бизнесе. "Как саунд-продюсер я на некоторое время стал частью этой группы", — говорит Дима.

Он признаётся, что не знает, что будет с его командой через несколько лет. Горизонт планирования — графика выступлений, выхода альбомов, съёмок клипов — максимум семь-восемь месяцев. Главное, что у Sinoptik’а есть видение, какую музыку он хочет играть и для какой аудитории.