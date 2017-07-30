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Главная » Стиль жизни » Культура » Шекспир на фене. 5 лучших книг июля
Шекспир на фене. 5 лучших книг июля
Фото: открытые источники

Шекспир на фене. 5 лучших книг июля

Знаменитого режиссёра обидели, и он решил красиво отомстить. Девушка поехала на заработки в Америку, но растерялась. Близнецы заманивали доверчивых людей в своё логово и питались их душами. Эти и другие удивительные истории — в июльском обозрении Фокуса

Юрий Володарский - 30.07.17 30
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В новом романе Маргарет Этвуд уголовники, участвуя в постановке "Бури", разыгрывают не только Шекспира, но и двух мерзавцев. Героиня книги Колма Тойбина в поисках лучшей жизни уезжает из ирландской глуши в Нью-Йорк, потом возвращается и оказывается перед сложным нравственным выбором. Дэвид Митчелл, оседлав конька мистических триллеров, скачет на нём во весь опор: опять у него люди со сверхъ­естественными способностями сосут жизненную энергию из тех, кто этих способностей не имеет. Андрей Волос закончил эпохальную тетралогию о конце советской эпохи и не без отвращения заглянул в нынешнюю. Марианна Гончарова написала об опыте преподавания в американском колледже — получилось, как обычно, смешно и мило.

МАРГАРЕТ ЭТВУД "ВЕДЬМИНО ОТРОДЬЕ"

"Эксмо", 2017

Кто: живой классик канадской литературы. В полной библиографии писательницы более 60 изданий, в том числе 17 романов.

Что: книга, вышедшая в серии "Шекспир XXI века". Сюжет "Ведьминого отродья" во многом повторяет сюжет "Бури", одной из самых поздних и самых сложных шекспировских пьес.

О чём: театральный режиссёр Феликс Филлипс (шекспировский аналог — Просперо) из-за козней своего заместителя Тони (его двойник в "Буре" — Антонио) лишается поста куратора крупного театрального фестиваля. Он бросает всё, снимает домик в деревне, живёт там в одиночестве, если не считать призрака его дочери Миранды, умершей в раннем детстве, и мечтает о мести. Десять лет спустя скрывающийся под псевдонимом Феликс устраивается преподавать литературу в исправительной колонии и предлагает в рамках своего курса поставить силами заключённых пьесу Шекспира — конечно же, "Бурю". Вскоре становится известно, что в колонию пожалуют два высоких гостя из правительства. Один из них — тот самый Тони, ставший теперь министром культуры. У Феликса появляется шанс осуществить мечту.

Как: Этвуд написала захватывающий роман с огромным количеством эффектных параллелей с шекспировской пьесой, следить за которыми не менее интересно, чем за перипетиями сюжета. По мере его развития выясняется, что "Ведьмино отродье" — книга не столько о мести, сколько о магии театра, о том, что искусство может стать оправданием человеческим слабостям. Особое очарование роману придают трактовки шекспировских образов в рамках уголовного дискурса. Не так-то просто вспомнить книгу, где высокое и низкое настолько естественно гармонируют между собой.

КОЛМ ТОЙБИН "БРУКЛИН"

"Фантом пресс", 2017

Кто: один из ведущих ирландских прозаиков, а также драматург, поэт, эссеист, журналист, критик, преподаватель, автор трёх десятков книг и лауреат двух десятков премий.

Что: роман, вышедший в оригинале в 2009 году и принёсший Тойбину престижную премию Costa.

О чём: симпатичная и сообразительная девушка Эйлиш в начале 1950-х отправляется из маленького ирландского городка в Нью-Йорк, устраивается на работу в крупный магазин, поступает на бухгалтерские курсы, начинает встречаться с хорошим парнем по имени Тони, но при этом сильно тоскует по родине. Внезапная смерть сестры заставляет Эйлиш на время вернуться в Ирландию, и тут перед ней встаёт дилемма, одно решение которой не очень хорошее, а второе ещё хуже. 

Как: просто написанная, порой скучноватая книга, достоинства которой открываются постепенно. К финалу растроганный читатель начинает чувствовать себя девушкой Эйлиш и в упор не понимает, какую страну и какого мужчину следует выбрать в сложившейся щекотливой ситуации.

ДЭВИД МИТЧЕЛЛ "ГОЛОДНЫЙ ДОМ"

"Э", 2017

Кто: "Облачный атлас" ещё не забыли? Его Митчелл написал.

Что: 730-страничной эпопеи из шести частей "Простые смертные" английскому писателю показалось мало, и он продолжил тему в романе более скромного объёма.

О чём: опять густая мистика с махровой эзотерикой: оризоны, суб­оризоны, апертуры, операнды, "Путь Мрака" и высасывание душ с причмокиванием. На этот раз нехорошим промыслом занимается парочка близнецов, которые для поддержания в себе психической энергии должны каждые девять лет похищать какого-нибудь человека из когорты "одарённых" и подпитываться его так называемой душой. Четыре раза у них это получается неплохо, а вот на пятый начинаются проблемы.

Как: отличная книга для подростков и для взрослых, оставшихся ментальными подростками. Кстати, вот какая любопытная вещь: в последних романах Митчелла добро, хоть и в тяжёлой борьбе, с неизбежными жертвами, но всё же обязательно побеждает зло, однако оставляет ему возможность пробраться в будущее. В общем, берегите ваши души: продолжение следует.

АНДРЕЙ ВОЛОС "КРЕДИТОР & МЕСМЕРИСТ"

"Эксмо", 2017

Кто: писатель родом из Таджикистана, живущий в Москве, автор девяти романов, лауреат "Русского Букера" 2013 года.

Что: четвёртая, завершающая книга тетралогии "Судные дни", посвящённой преимущественно эпохе позднего СССР и первого постсоветского десятилетия.

О чём: о судьбах нескольких отчасти типичных, отчасти не вполне обычных людей на фоне роковых событий начала 1990-х — сначала в распадающемся Союзе, потом в переживавшей смутные времена России. В свете нынешнего российско-украинского конфликта советский путч 1991 года и российский политический кризис 1993-го кажутся седой древностью.

Как: если предыдущие романы цикла были выдержаны в сугубо реалистическом ключе, то в "Кредиторе" появляются элементы мистики, а в "Месмеристе" — части, обозначенной как кода, дополнительный раздел книги, — реализм уступает место фантасмагории. Видимо, без неё в описании нынешней России обойтись трудно.

МАРИАННА ГОНЧАРОВА "БУДЬ НА МОЕЙ СТОРОНЕ"

"Саммит-книга", 2017

Кто: русскоязычная писательница из Черновцов сочиняет в основном короткую юмористическую прозу. Начала издаваться поздно, но за последние десять лет выпустила два десятка книг. Лауреат Русской премии 2012 года.

Что: полное название книги — "Будь на моей стороне, или 1002 Park St Grinnell, IA, USA" с подзаголовком "роман-путешествие". Конечно, это не роман в привычном понимании, а просто подборка невымышленных историй, объединённых местом и временем действия.

О чём: о том, как Гончарову пригласили в городок Гриннелл штата Айова читать лекции в рамках программы writer-in-residence. О том, как она туда ехала, что видела, где бывала, с кем знакомилась и почему жизнь на американском Среднем Западе произвела на неё такое благоприятное впечатление.

Как: беря в руки книгу Гончаровой, ты точно знаешь, что тебя ждёт. Её проза никогда не бывает амбициозной, зато она всегда легка, обаятельная, остроумна и радует душу.

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