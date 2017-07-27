Самым любимым произведением искусства в Великобритании признана работа Бэнкси

Трафаретное граффити уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" признано самым любимым произведением искусства в Великобритании.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишут мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph в среду, 26 июля.
"Девочка с шаром" появилась на стене типографии в восточной части Лондона 15 лет назад. Она была удалена со стены и продана на аукционе в 2014 году.
В опросе, проведенном компанией Samsung, приняли участие 2000 граждан Великобритании. Всего в список произведений искусства вошли 20 работ британских художников.
Напомним, картину Бэнкси "Банальность банальности зла" оценили в 74 тысячи долларов.