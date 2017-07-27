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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Учитель не вырежет голую грудь из "Матильды"

Видео Учитель не вырежет голую грудь из "Матильды"

<span class="label red">Видео</span> Учитель не вырежет голую грудь из "Матильды"
Фото: Рамблер

 "Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает", — считают в Минкульте РФ

27.07.17 160
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Режиссер Алексей Учитель не собирается вносить изменения в фильм "Матильда".

Об этом он рассказал одному из российских СМИ.

"Естественно,  я не буду вносить правки. Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать, никаких правок вноситься не будет", — заявил кинематографист.

Отметим, накануне предложение сократить в картине количество "голливудских" сцен высказал председатель общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло. Он, в частности, отметил, что вырезал бы из ленты постельные сцены и обнаженную грудь балерины. "Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает", — подчеркнул он.

В широкий прокат фильм об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской выйдет 25 октября.

Напомним, картину неоднократно критиковали представители РПЦ, а депутат Госдумы Наталья Поклонская требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих.

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