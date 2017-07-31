Госкино выделило 30 млн грн на сьемки "Захара Беркута"

Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит 30 млн грн на съемку исторического фильма "Захар Беркут". Об этом говорится в сообщении Госкино в Facebook.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией Kinorob контракт о предоставлении проекту "Захар Беркут" государственной финансовой поддержки в размере 30 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн", - говорится в сообщении.

Кинопроект стал одним из победителей 9 конкурсного отбора Госкино. Съемки начнутся в 2018 году. Режиссером фильма выступит Ахтем Сейтаблаев, оператором – Юрий Король. Автор сценария – Ярослав Войцешек, продюссеры – Егор Олесов и Юрий Прилипко.

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"По сюжету, монгольская орда во главе с ханом Бурундаем движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников – братья Беркуты – тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Невменяемый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Однако небольшая община горных охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага", - написали в Госкино о сюжете фильма.

Напомним, по мнению председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко, украинская киноиндустрия довольно успешно развивается и в случае государственной поддержки может выйти на самодостаточный уровень за пять лет. Такое мнение высказал