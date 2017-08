Уходя, гасите радары. 10 лучших композиций месяца

Desiigner – Outlet

Всего год назад американский рэпер Desiigner выпустил свой дебютный сингл Panda. Пластинка с ходу заняла первое место в ведущем американском чате U.S. Billboard Hot 100, а Desiigner закрепил этот успех странной криминальной историей с пушками и наркотиками в багажнике машины. Для рэпера подобный факт биографии — почти посвящение в масонский орден. Скандал с наркотиками ничуть не помешал ему создать гимн спорту Outlet, да ещё и пригласить для совместных съёмок звезду футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поля Погбу. Песня наверняка стала бы хитом, если бы можно было разобрать слова.

Parcels – Overnight

Казалось бы, мечтательная беззаботность диско-попа ушла вместе с 1970-ми, но появились Parcels и сделали невозможное — воскресили не только сам стиль, но и присущее тому времени настроение. История Parcels — это сказка о пяти золушках, переехавших из Австралии в Берлин и записавших несколько синглов на знаменитом лейбле Kitsuné. Но это ещё не все подарки феи. Однажды Parcels выступали в парижском баре, где за столиком потягивали коктейли участники дуэта Daft Punk. Сразу после выступления гуру живые легенды подошли к новичкам и предложили сделать совместный проект, сливки которого — этот трек.

DJ Khaled – On Everything ft. Travis Scott, Rick Ross, Big Sean

DJ Khaled в своей деятельности подобен шестиствольному пулемёту: он выпустил совместные работы с Beyoncé, Jay Z, Rihanna, Nicki Minaj, Nas, Alicia Keys, Chance the Rapper, Calvin Harris и ещё хороводом звёзд. Одна из самых ярких работ среди них — это рэп "на четверых", где к DJ Khaled присоединились Travis Scott, Rick Ross и Big Sean. Каждый рассказывает о том, почему он "положил на всё", но цимес не в тексте, а в музыке — это ювелирная работа, в которой параллельно звучит восточный напев, витиеватый ритм и рэп-начитка. Неподражаемая полиритмия, которой бы позавидовал сам Стравинский.

INAIA – "Моя милая"

Катя Роговая начинала свою карьеру как певица Ия с продюсером Юрием Бардашем, затем под псевдонимом KATYA работала с Игорем Тарнопольским, теперь сотрудничает с Евгением Филатовым и взяла новое сценическое имя – INAIA. Релиз совместного альбома запланирован на осень, а пока появился четвёртый сингл — "Моя милая". Клип на эту композицию сняла Аня Велосипедова. Его образный строй режиссёр комментирует так: птица — альтер эго Кати, глаз — символ обращённого в себя взгляда, летящие шары — динамика мыслей. Случайно или нет, но видеоработа до мелочей похожа на "Заю" группы "Бамбинтон".

The Weeknd – Secrets

Канадский исполнитель The Weeknd представил новый клип на композицию Secrets из своего третьего студийного альбома Starboy. Песня была сочинена дюжиной музыкантов — от Джимми Мариноса до Валли Паламарчука. Но и этого оказалось мало. Для необходимого винтажного эффекта в трек добавили сэмплы из хитов 80-х: Talking in Your Sleep от The Romantics и Pale Shelter других звёзд той эпохи Tears for Fears. Видеоклип на песню режиссёр Педро Мартин-Калеро снимал в космических интерьерах Университета Торонто Скарборо и Публичной библиотеки Торонто. Получилось футуристично и очень чувственно.

Rozwell Kid – Wendy’s Trash Can

Очередной парафраз на фильм "День сурка" — видеоработа на песню Wendy’s Trash Can американских рокеров Rozwell Kid. 10-часовой (!) клип построен на бесконечной попытке героя удрать из одной абсурдной реальности в другую, не менее абсурдную. Здесь и Бабка Ёжка, и Санта-Клаус, и сумасшедший хирург, и разъярённый полицейский — все гонятся за главным героем до очередной двери, ведущей к новой погоне. Впрочем, все 10 часов вертится по кругу один и тот же клип длиной в 3 минуты и 30 секунд. Песня посвящена банальности пригородного существования, расцветить которое способны лишь вымышленные сюрреалистические погони.

Noga Erez – Off The Radar

Вокалистка и продюсер из Тель-Авива Нога Эрез родилась за четыре дня до 1990 года — времени начала войны в Персидском заливе — и выросла в насквозь политизированном обществе. В какой-то момент ей пришлось просто разбить телевизор и выбросить из дома все газеты, чтобы освободиться от прессинга информации. Между тем острополитические тексты стали коньком Эрез. Нанизанные на электронику от её партнёра Ори Руссо, на скребущие тембры и изломанные ритмы, они звучат не по-коммерчески честно. Новый клип на заглавную песню из первого альбома Эрез Off The Radar — о страхе быть анонимным и забытым.

Calvin Harris – Feels ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

Интерес публики к выходу нового студийного альбома Funk Wav Bounces Vol.1 33-летний шотландский электронщик Кельвин Харрис умело подогрел новым тропическим видео с участием мейнстримной красотки-стервы Кэти Перри, счастливого добряка Фаррелл Уильямса и невозмутимого рэпера Big Sean. Режиссёром видео стал британец Эмиль Нава, выбравший для декораций до того кислотные краски, что глазу больно. Сюрреалистические поля, джунгли Юрского периода, цветочный рай — и посреди всей этой красоты герои размышляют на тему страстных чувств.

Сальто Назад – О мамо

Финалисты национального отбора "Евровидения-2017" сняли клип на полюбившуюся многим песню "О мамо". Режиссёром стал Максим Ксёнда, автор видеоработ Smile Джамалы, "Тримай" Кристины Соловий и "Самолёт" группы 5Nizza. По сюжету Сандра Самбо и Влад Антонян досматривают седьмые сны, а в это время их личные вещи — рюкзак, джинсы, бижутерия — поют песню о маме и единстве людей. Съёмки клипа были быстрыми и закончились ещё в начале весны, но вот на то, чтобы заставить вещи петь, у творцов клипа ушло ещё три месяца. Джаз-фанк — это, конечно, не "Садок вишневий", но для декларации семейных ценностей тоже сойдёт.

David Guetta ft Justin Bieber – 2U

Новая совместная работа французского диджея Давида Гуэтты и канадского поп-исполнителя Джастина Бибера. От имиджа милого мальчика-подростка Джастин Бибер не избавился и в свои 23, а потому в новом клипе сложно понять, кто же на самом деле поёт — он или модели Victoria’s Secret. Ролик, разу­меется, настолько красив, что смотреть можно даже без звука: отобрали самых-самых — Стеллу Максвелл, Эльзу Хоск, Сару Сампайо, Жасмин Тукс, Роми Стрейд и Марту Хант. Девушки, кстати, были в полном восторге от съёмок и от возможности продемонстрировать нижнее бельё под музыку кумира своего детства.