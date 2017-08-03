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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Ла Скала празднует свое 240-летие

Видео Ла Скала празднует свое 240-летие

<span class="label red">Видео</span> Ла Скала празднует свое 240-летие
Фото из открытых источников

Легендарный театр открылся "Признанной Европой" 

03.08.17 15
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В Милане оперой Антонио Сальери"Признанная Европа" открылся театр "Ла Скала", возведенный по проекту архитектора Джузеппе Пьемарини.

Новый театр, которому "предстоит затмить славу известнейших театров Италии", возводили по указу австрийской императрицы Марии–Терезии.

Его название, первоначально начинавшееся словами "Новый театр Реджо Дукале", быстро сократилось до "Ла Скала", так как строили новый храм музыки на месте разрушенной церкви Санта Мария делла Скала, которую в XIV веке заложила Беатриче Реджина делла Скала, супруга одного из правителей Ломбардии.

В ее фамильном гербе была изображена лестница (по–итальянски — scala), служившая символом восхождения рода к славе и богатству. Символ стал именем рода, которое века спустя дало название прославленному театру.

Нет ни одного артиста, которой не мечтал бы выступить на его сцене, нет другого театра, гастролей которого ожидали бы с таким волнением и нетерпением.

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