Netflix опубликовал первый трейлер драматического фильма "Сначала они убили моего отца", режиссером которого выступила Анджелина Джоли.
Фильм снят по одноименной автобиографической повести Лун Лу, опубликованной в 2000 году.
Эта история о девочке, которая выжила в период правления "красных кхмеров" под руководством Пол Пота, который организовал геноцид в Камбодже в 1975-1979 годах.
Как сообщают мировые СМИ, к съемкам фильма Джоли привлекла детей Камбоджи. "Это история войны глазами ребенка, но эта история касается всей страны", - отметила Джоли. Фильм выйдет на экраны 15 сентября этого года.
Напомним, Госкино выделило 30 млн грн на сьемки "Захара Беркута".