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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Геноцид в Камбодже глазами Анджелины Джоли, вышло первое видео

Видео Геноцид в Камбодже глазами Анджелины Джоли, вышло первое видео

<span class="label red">Видео</span> Геноцид в Камбодже глазами Анджелины Джоли, вышло первое видео
Фото из открытых источников

Фильм выйдет на экраны  15 сентября этого года

03.08.17 318
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Netflix опубликовал первый трейлер драматического фильма "Сначала они убили моего отца", режиссером которого выступила Анджелина Джоли.

Фильм снят по одноименной автобиографической повести Лун Лу, опубликованной в 2000 году.

Эта история о девочке, которая выжила в период правления "красных кхмеров" под руководством Пол Пота, который организовал геноцид в Камбодже в 1975-1979 годах.

Как сообщают мировые СМИ, к съемкам фильма Джоли привлекла детей Камбоджи. "Это история войны глазами ребенка, но эта история касается всей страны", - отметила Джоли. Фильм выйдет на экраны  15 сентября этого года. 

Напомним, Госкино выделило 30 млн грн на сьемки "Захара Беркута".

 

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