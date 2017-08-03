Критики разгромили "Темную башню"

Фантастический фильм "Темная башня", снятый по знаменитой книге Стивена Кинга, получил разгромную критику.
Рейтинг ленты в настоящее время составляет только 18 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, передает The Verge.
Автор издания The Wrap Дэн Каллахан отметил, что "95-минутная кульминация многолетних усилий по экранизации "Темной башни" оказалась полной катастрофой. Кривым и совершенно невнятным подобием фильма".
"Для фильма, который основан на такой популярной серии, сценарий поразительно плох", - высказался по поводу ленты рецензент Screen Crash Мэтт Сингер.
"Темная башня" - это слишком примитивный подход к столь впечатляющему и сложному литературному первоисточнику", - отметил Марти Силва из IGN.
Напомним, хакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов".