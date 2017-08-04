Луи Армстронг родился 4 августа 1901 года в Новом Орлеане, хотя сам неоднократно утверждал, что появился на свет 4 июля 1900 года.

Став известным в двадцатые годы как один из самых изобретательных трубачей, Армстронг оказал глубокое влияние на развитие джазовой музыки в тот период, и впредь.

Луи Армстронг один из первых по-настоящему популярных афроамериканских исполнителей, которому удалось прорваться через тотальное расовое притеснение.

Вот несколько фактов из его биграфии.

Некоторое время Армстронг работал на семью латвийско-еврейских иммигрантов – по фамилии Карновски, которые владели бизнесом по вывозу мусора. Они приняли его в свой дом, и обращались с ним почти как с членом семьи. Позднее в мемуарах Армстронг напишет, что узнал, что Карновски также подвергались гонениям со стороны "других белых людей, считающих, что они лучше еврейского народа". В память о семье Карновски Армстронг всю жизнь носил Звезду Давида.

Армстронга частенько задерживала полиция, дольше всего – за стрельбу в воздух из пистолета отчима в канун нового года. Именно в полицейском изоляторе Армстронг совершенствовал свое мастерство игры на трубе. Управляющий исправительным учреждением – капитан Джозеф Джонс учил его и Армстронг впоследствии стал членом группы.

В течение тридцати лет Армстронг давал по триста концертов в год.

В 1964 году Армстронг записал один из своих самых популярных хитов - Hello, Dolly! Песня заняла первую строчку поп-чарта, сделав 63-летнего Армстронга единственным, кто добился подобного признания в таком возрасте.