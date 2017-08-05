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<span class="label red">Рецензия</span> Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня"
Кадр из фильма

Рецензия Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня"

В прокате фильм, навеянный романами Стивена Кинга. В главных ролях — Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и Том Тэйлор

Анна Синящик - 05.08.17 375
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Есть кое-что, о чём зрителю следует знать перед покупкой билета на "Тёмную башню". Этот фильм — пример того, что могло бы получиться, реши король ужасов "сжать" цикл из семи романов в одно произведение. Воспринимайте эту ленту как фанфик от Николая Арселя — и будет вам счастье. По крайней мере потребность сравнивать экранные диалоги с книжными, выяснять, почему сюжет был трижды вывернут наизнанку и с какой стати стрелка Роланда играет темнокожий актёр, тут же перехочется.

Главный герой — Джейк Чеймберз, бледный и неуверенный в себе подросток. В этой роли Том Тейлор — вылитый Дениэл Редклифф из первых фильмов "поттерианы": взлохмаченные волосы, некрасивая рубашка и выразительные взгляды исподлобья. Старается играть по-взрослому, и у него почти получается.

Юный Чеймберз видит кошмары о конце света. Его сны на удивление разнообразны: тайная лаборатория, монстры в масках из человеческой кожи, высокая Тёмная башня, одинокий темнокожий Стрелок. А ещё — могущественный Человек в Чёрном, который всячески старается приблизить Апокалипсис.

Мать и отчим подростка уверены: их чадо — шизик, которого пора упрятать в психлечебницу. Джейкоб вроде и не против "санатория". Но, внимательно рассматривая сотрудников медучреждения, мальчуган чувствует неладное: они очень похожи на замаскированных под людей монстров из его снов.

Джейку удаётся сбежать. С этого момента его жизнь переворачивается с ног на голову: он вынужден лететь в другой мир, набиваться в друзья к незнакомому киллеру и вносить свою лепту в спасение Тёмной башни от беспощадного Человека в Чёрном.

Роль стрелка Ролланда, единственного, кто способен противостоять чарам главного злодея, досталась "Хаймдаллю". Актёру Идрису Эльбе крупно не повезло: строптивого и непредсказуемого Стрелка создатели фильма зачем-то "окультурили". Поэтому персонаж с непростым характером на экране оказывается классическим, но скучноватым "хорошим парнем".

Герой Эльбы мало говорит, много стреляет, о защите Тёмной башни рассуждает вежливо и сдержанно. Появляется вопрос: а оно ему вообще надо? Очевидно, необходимость соответствовать рыцарским манерам связала британца по рукам и ногам.

Актёру Мэттью МакКонахи ("Киллер Джо", "Интерстеллар") в этом смысле повезло больше. Его "плохому парню" есть где разгуляться: Человек в Чёрном на экране оказывается ввысь и вширь прокачаннее книжного прототипа. Он веселится, свирепствует, философствует, дразнит, издевается и ликует. К концу фильма, несмотря на все свои злодеяния, персонаж МакКонахи вызывает больше симпатии, чем его оппоненты — пресноватый благородный Ролланд и неуклюжий, но старательный Джейкоб.

"Этот фильм — пример того, что могло бы получиться, реши король ужасов "сжать" цикл из семи романов в одно произведение. Воспринимайте эту ленту как фанфик от Николая Арселя — и будет вам счастье"

Бонусов главному злодею добавляют и спецэффекты уровня сестёр Вачовски. Человек в Чёрном ловит пули на лету, знакомым для картёжников движением "раздаёт" их на противника, взмахом рукава воздвигает стену из стеклянных осколков. И, конечно, с лёгкостью разжигает на руке мини-костер.

С первых кадров становится понятно: Арсель снимал для подростков. Отсюда пафос и максимализм из уст персонажей, модное мрачноватое освещение локаций, частые реверансы в сторону популярных фэнтези. По этой же причине миссия по спасению Тёмной башни незаметно превратилась в более драйвовую охоту на неуловимого мага, а сюжетные тонкости, которыми славится Стивен Кинг, были тщательно присыпаны понятными школьникам клише.

Понравится ли "Тёмная башня" взрослым? Только тем, кто не успел зачитать одноимённый цикл до дыр. Или в качестве эксперимента согласен на полтора часа о нём забыть.

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