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Видео Сегодня день рождения великого украинского певца Бориса Гмыри

<span class="label red">Видео</span> Сегодня день рождения великого украинского певца Бориса Гмыри
Борис Гмыря / Фото из открытых источников

Оперному певцу были присущи глубокое психологическое раскрытие образов, большая эмоциональная выразительность, сдержанная внутренняя сила

05.08.17 160
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5 августа 1903 года в местечке Лебедин (сейчас город в Сумской области) в семье каменщика родился выдающийся украинский певец Борис Гмыря.

Обладая голосом широкого диапазона и мягкого, бархатного тембра, Гмыря был одним из ведущих мастеров советской оперной сцены. Диапазон голоса позволял певцу запросто исполнять баритональные и даже теноровые партии, с которыми он блестяще справлялся. Ему были присущи глубокое психологическое раскрытие сценических образов, большая эмоциональная выразительность, сдержанная внутренняя сила.

В 1962 году имя Бориса Гмыри внесено в престижную Международную энциклопедию "Whо іs whо?", в 1992-ом – в список ста славных украинцев за тысячелетнюю историю Украины, в 2001-ом – в альманах "Выдающиеся деятели Украины прошлых столетий", в 2002-ом – в альманах "Золотая элита Украины".

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