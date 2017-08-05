5 августа 1903 года в местечке Лебедин (сейчас город в Сумской области) в семье каменщика родился выдающийся украинский певец Борис Гмыря.
Обладая голосом широкого диапазона и мягкого, бархатного тембра, Гмыря был одним из ведущих мастеров советской оперной сцены. Диапазон голоса позволял певцу запросто исполнять баритональные и даже теноровые партии, с которыми он блестяще справлялся. Ему были присущи глубокое психологическое раскрытие сценических образов, большая эмоциональная выразительность, сдержанная внутренняя сила.
В 1962 году имя Бориса Гмыри внесено в престижную Международную энциклопедию "Whо іs whо?", в 1992-ом – в список ста славных украинцев за тысячелетнюю историю Украины, в 2001-ом – в альманах "Выдающиеся деятели Украины прошлых столетий", в 2002-ом – в альманах "Золотая элита Украины".