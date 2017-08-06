Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Смех взрослых девочек. Зачем смотреть фильм "Жених на двоих"
<span class="label red">Рецензия</span> Смех взрослых девочек. Зачем смотреть фильм "Жених на двоих"
Кадр из фильма

Рецензия Смех взрослых девочек. Зачем смотреть фильм "Жених на двоих"

В прокате французский фильм "Жених на двоих", комедия положений, где Рем Кериси присутствует как режиссёр, сценарист и исполнительница главной роли

Мария Бондарь - 06.08.17 974
000

Чужая неловкость — это смешно. Так наша психика маскирует радость от того, что не мы оказались в неловкой ситуации. Вот нехитрый принцип, на котором построены все комедии положений со времён Чарли Чаплина до наших дней. Если в начале ХХ века для того, чтобы рассмешить зрителя, актёру достаточно было поскользнуться на банановой кожуре и растянуться на мостовой, то современную аудиторию этим уже не проймёшь. Нужно как минимум опрокинуть на пол стеклянный шкаф, заполненный бутылками с дорогим коллекционным вином. Причём желательно сделать это в чужом доме, пытаясь тихонько прокрасться куда-нибудь среди ночи. Сценарий нового фильма Рем Кериси "Жених на двоих" — сплошная череда таких эпизодов.

К слову о Рем. Восточная красавица с французским паспортом присутствует в картине как режиссёр, сценарист и исполнительница главной роли. Опасное сочетание. Немногие актрисы на её месте удержались бы от соблазна превратить фильм в полуторачасовую демонстрацию себя в разных ракурсах. В данном случае этого не произошло. Картина получилась динамичной, смешной, и количество крупных планов Кериси не зашкаливает. Правда, Рем явно позаботилась о том, чтобы все симпатии были на стороне её героини. Кроме того, очень сильную острохарактерную актрису Сильви Тестю она задвинула на роль второго плана, а в качестве своей главной партнёрши- антагонистки выбрала гораздо менее яркую Джулию Пиатон. Однако обилие забавных ситуаций, в которых задействованы все центральные персонажи, не позволяет упрекнуть Кериси в актёрском нарциссизме.

Фильм сняла кинокомпания Gaumont. Если вы старше 30 и выросли на постсоветском пространстве, ваши представления о комичном в кинематографе наверняка сформировались не без участия этой студии. Исторически сложилось так, что продукция французской киностудии легче преодолевала "железный занавес" и распространялась по одной шестой части суши, оберегаемой от "тлетворного влияния Запада". "Фантомас", "Высокий блондин в чёрном ботинке", "Бум", "Дальше некуда", "Невезучие" и ещё множество фильмов с Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром, Жераром Депардье и Софи Марсо, которые первыми приходят на ум при упоминании "французской комедии", — продукция Gaumont. В картинах, выпущенных этой студией, почти не бывает туалетного юмора. Как правило, много пикантных шуток, но нет грубо скабрезных. "Жених на двоих" — не исключение.

В прокате фильм анонсирован как романтическая комедия. Однако в действительности романтическая тема в нём не более чем фон. Любовных сцен немного и почти все они скорее забавны, чем лиричны. Картина явно рассчитана преимущественно на женскую аудиторию 25+. Она для взрослых девочек, которые уже не ждут принца.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня"Критики разгромили "Темную башню"Геноцид в Камбодже глазами Анджелины Джоли, вышло первое видео

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3749
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3753
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 972
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 24122
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 6620
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 26572
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 35188
  1. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 6471 / 7530
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 4881 / 7203
  3. Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой 2489 / 2819
  4. Повернуть время вспять.13 способов выглядеть моложе 2261 / 2570
  5. Лидер немецких либералов объяснил свои слова о временном признании аннексии Крыма 1628 / 1876
  6. Формула идеального отпуска. Восемь советов, как действительно отдохнуть во время отдыха 1499 / 1685
  7. Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня" 1236 / 1414
  1. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 46 / 7203
  2. Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой 18 / 2819
  3. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 16 / 7530
  4. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9 / 7974
  5. Украинский школьник завоевал "золото" на международной олимпиаде по информатике 7 / 663
  6. Формула идеального отпуска. Восемь советов, как действительно отдохнуть во время отдыха 5 / 1685
  7. СМИ: Укртрансгаз может возглавить поляк 4 / 374
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.