Чужая неловкость — это смешно. Так наша психика маскирует радость от того, что не мы оказались в неловкой ситуации. Вот нехитрый принцип, на котором построены все комедии положений со времён Чарли Чаплина до наших дней. Если в начале ХХ века для того, чтобы рассмешить зрителя, актёру достаточно было поскользнуться на банановой кожуре и растянуться на мостовой, то современную аудиторию этим уже не проймёшь. Нужно как минимум опрокинуть на пол стеклянный шкаф, заполненный бутылками с дорогим коллекционным вином. Причём желательно сделать это в чужом доме, пытаясь тихонько прокрасться куда-нибудь среди ночи. Сценарий нового фильма Рем Кериси "Жених на двоих" — сплошная череда таких эпизодов.

К слову о Рем. Восточная красавица с французским паспортом присутствует в картине как режиссёр, сценарист и исполнительница главной роли. Опасное сочетание. Немногие актрисы на её месте удержались бы от соблазна превратить фильм в полуторачасовую демонстрацию себя в разных ракурсах. В данном случае этого не произошло. Картина получилась динамичной, смешной, и количество крупных планов Кериси не зашкаливает. Правда, Рем явно позаботилась о том, чтобы все симпатии были на стороне её героини. Кроме того, очень сильную острохарактерную актрису Сильви Тестю она задвинула на роль второго плана, а в качестве своей главной партнёрши- антагонистки выбрала гораздо менее яркую Джулию Пиатон. Однако обилие забавных ситуаций, в которых задействованы все центральные персонажи, не позволяет упрекнуть Кериси в актёрском нарциссизме.

Фильм сняла кинокомпания Gaumont. Если вы старше 30 и выросли на постсоветском пространстве, ваши представления о комичном в кинематографе наверняка сформировались не без участия этой студии. Исторически сложилось так, что продукция французской киностудии легче преодолевала "железный занавес" и распространялась по одной шестой части суши, оберегаемой от "тлетворного влияния Запада". "Фантомас", "Высокий блондин в чёрном ботинке", "Бум", "Дальше некуда", "Невезучие" и ещё множество фильмов с Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром, Жераром Депардье и Софи Марсо, которые первыми приходят на ум при упоминании "французской комедии", — продукция Gaumont. В картинах, выпущенных этой студией, почти не бывает туалетного юмора. Как правило, много пикантных шуток, но нет грубо скабрезных. "Жених на двоих" — не исключение.

В прокате фильм анонсирован как романтическая комедия. Однако в действительности романтическая тема в нём не более чем фон. Любовных сцен немного и почти все они скорее забавны, чем лиричны. Картина явно рассчитана преимущественно на женскую аудиторию 25+. Она для взрослых девочек, которые уже не ждут принца.