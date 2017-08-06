В Эстонии в городе Хаапсалу во время выступления на фестивале Августовский блюз умер солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко.
Иван успел доиграть сет. Затем у музыканта ухудшилось самочувствие и он упал на сцене. Медики, прибывшие на место проводили массаж сердца, а после отвезли Денисенко в Таллинн. Через некоторое время стало известно, что исполнитель скончался.
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Как известно, Денисенко страдал акромегалией - это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, которое сопровождается увеличением костей, стоп, черепа, особенно его лицевой части.
Напомним, шесть лет назад не стало Эмми Уайнхаус.