Легендарный рокер отказался от химиотерапии

Музыкант The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о том, что он болен раком легких, в беседе с британским таблоидом Daily Mail, на которую ссылаются мировые СМИ.

Гитарист культовой группы отправился на плановый осмотр ко врачу, когда тот поставил ему страшный диагноз — рак легких. Известие не слишком удивило Вуда — по его словам, он не делал рентген с 2002 года, а его образ жизни все это время был сильно далек от здорового.

От химиотерапии Ронни Вуд наотрез отказался, объяснив это тем, что не хочет остаться без своей пышной шевелюры ("Эти волосы никуда не денутся", — заявил он врачу). Вместо это 70-летний рокер согласился на операцию, которая, к счастью, прошла успешно.

"Я боролся с раком легких, около недели все висело на волоске, могло случиться так, что для меня бы всё закончилось", — вспоминает музыкант.

"Сейчас я в порядке. Но теперь я делаю проверку каждые три месяца", — заявил рокер.

Напомним, СМИ пишут об успешных испытаниях вакцины против рака.