Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Прививка от войны. Как фильм "Война химер" помогает приобрести иммунитет
Прививка от войны. Как фильм "Война химер" помогает приобрести иммунитет
Кадр из фильма

Прививка от войны. Как фильм "Война химер" помогает приобрести иммунитет

Документальный фильм Анастасии Старожицкой — о тех, кто завис между двумя мирами, живых и погибших

Григорий Руденко - 07.08.17 338
000

Гроза, гром, молнии. За кадром говорят двое, парень и девушка. О погоде, о сбитом самолёте и о том, что парень решил идти на войну. Она вскрикивает, но не комментирует. Он обещает ей рассказывать обо всём. Так начинается фильм "Война химер", участвовавший в конкурсе европейских документальных фильмов Одесского международного кинофестиваля.

Девушка позже появится в кадре, это режиссёр ленты Анастасия Старожицкая, создавшая свой дебютный полный метр вместе с мамой, Марией Старожицкой. А парень — Валерий Лавренов, взявший себе позывной Лавр ("Ай Лавр ю, тебе нравится?"), доброволец, ушедший с Майдана на фронт, один из операторов этой жизненной киноистории.

"Мы не снимали именно этот фильм о войне, любви и смерти, мы просто проживали всё это в жизни, время от времени фиксируя на фотоаппарат то, чему становились свидетелями", — рассказывает Анастасия о двух годах с лета 2014-го, включивших и попытку наладить мирную жизнь, и уже совместную поездку на фронт. Ещё год ушёл на монтаж ленты, премьера которой состоялась на фестивале DocudaysUA-2017.

После фильма хочется молчать. Снова прокручивать в голове увиденную историю: он ушёл на войну и оказался в Иловайском котле, она уехала за ним, но дороги уже были перекрыты, а мосты взорваны, поэтому Анастасия выслушивает жителей домов, разрушенных снарядами, стариков и детей. У него всё больше потерь, погибает самый близкий их с Настей друг Вадим Антонов с позывным Самолёт (его памяти посвящён фильм). Во время выхода по так называемому зелёному коридору выстрелом из танка убиты побратимы из разведроты, с которыми в начале фильма и, собственно, истории вместе в учебке в Петровцах смеялись, рассматривая детские рисунки, и пели песни…

Это фильм-исповедь обоих, Насти и Лавра, об их личном столкновении с войной и невозможности после этой встречи с глазу на глаз принять мирную жизнь, тем более такую, в которой продолжают находить и хоронить тела побратимов, а матери голосят над могилами. Даже совместная поездка на войну не спасает и без того хрупкие отношения этих случайно встретившихся молодых людей, потому что Лавра тянет в ту, прежнюю войну, когда были живы побратимы, а этой войны больше нет.

По сути, это самое сильное антивоенное высказывание изо всех, виденных мною: именно война становится непреодолимой преградой для человеческого счастья тех, кто с ней соприкоснулся. И читается оно буквально на монтажных стыках того, что авторы назвали "пэчворком", лоскутным одеялом из настоящих кусочков жизни. Режиссёр монтажа Николай Базаркин, собравший его по режиссёрскому проекту, стал в полной мере соавтором картины.

"Кино это полуправда, полу — нет", — говорит, влезая в кадр и вызывая смех в зале, мальчик из только что освобождённого Славянска. "Я не хочу укол!", — кричит после боя раненый, которому в кадре без наркоза вытаскивают осколок из руки. "Хороший город Красноярск, а ты, сука, сюда приехал людей убивать", — не может сдержать эмоций доброволец, допрашивающий пленных русских танкистов. Этот фильм переполнен свидетельствами идущей войны, ту же флешку с допросом пленных пронесли сквозь плен бойцы Максим Финогин и Алексей Фокин, раненый комбат в кадре передаст командованию, во время выхода прозвучит важная для понимания Иловайской трагедии реплика: "Русские знают, что в нашей колонне их пленные, и всё равно стреляют"… Но, как подчёркивают режиссёры, это ни в коем случае не документальный фильм о боевом пути батальона "Донбасс", подобная история могла случиться на любой войне в любом уголке мира.

После показа фильма в Одессе зритель поинтересовался у Марии Старожицкой, как она не просто отпустила дочь на войну (речь шла о съёмках в Песках во второй части фильма, во время пасхальных обстрелов в марте 2015-го), но и поехала вместе с ней. Мария ответила, что к этому моменту работы над фильмом они с Анастасией воспринимали друг друга только как сорежиссёры, которым важно завершить начатое. В свою очередь, у Валерия Лавренова зрители спросили, что он имел в виду, когда говорил в фильме, что "правда войны страшна и никто из тех, кто её узнал, не расскажет, да и некому, никто не хочет знать этой правды". Он ответил, что именно так думает и что весь фильм — попытка рассказать эту правду, чтобы общество чуть больше поняло тех, кто, как и он, сегодня завис между двумя мирами, живых и погибших.

— Один из самых лирических фильмов "о войне", которые видел, — мнение киноведа Владимира Войтенко. — Смелый и решительный драматургический ход, когда документальную хронику рассекает авторский лирический нарратив и начинает жить почти самостоятельно. В этом, конечно, есть стилистическая проблемность. Но в необычности и особой выразительности — сила фильма, прежде всего эмоциональная.

— Мне повезло видеть три монтажные версии, две рабочие и премьерную, — рассказывает Наталья Соболева, режиссёр, директор кинотеатра "Кинопанорама". — Первые варианты были очень агрессивными, больше кадров войны, выжженной земли, смертей. Позже фильм смягчался в области визуальной, но ужесточался в области эмоциональной, в результате превратившись в личную историю девушки и парня, историю, подкорректированную Майданом и войной, из которой они вышли живыми, но с израненной душой. Вышли с воспоминаниями о войне, которые останутся в них теперь навсегда, потому что война не созидает, она разрушает всё на своём пути. Работает стиралка, в которой находится камуфляж, стирается на самой длительной программе, чтобы отстирать, стереть, восстановить краски мира, но ничего не получится… Для меня весь фильм — это предельно искренняя экранная попытка зафиксировать настоящие мысли, чувства бойцов и их близких. И ещё этот фильм — пронизывающий все кадры большой вопросительный знак — неужели зря? Я плакала после показа. От безнадёги. От трагедии, которую увидела в этой простой вроде бы истории. От неравнодушия авторов. Пафосно это называется гражданской позицией. А непафосно — правильной гражданской позицией.

"Мы пропустили войну через себя, по сути переболели и приобрели иммунитет, и сейчас просмотр нашего фильма это такая инъекция ослабленного штамма, прививка от войны"

— Мы сделали фильм сами, с помощью друзей, ни к кому не обращаясь, но теперь готовы предлагать продюсерам наши следующие кинопроекты, — рассказывает Анастасия Старожицкая. — Но судьба "Войны химер" для нас очень важна, мы хотим показать фильм и на передовой, и в городках и сёлах, откуда родом погибшие бойцы, о которых рассказываем, а также самому широкому кругу зрителей. Главное, что хотим донести, — наш фильм это жёсткая терапия, путь к исцелению поствоенного синдрома, болезненный, но действенный путь. Возможность перепрожить смерть, любовь и войну вместе с персонажами, у которых всё это было и есть на самом деле, сама по себе целительна. Мы пропустили войну через себя, по сути, переболели и приобрели иммунитет, и сейчас просмотр нашего фильма это такая инъекция ослабленного штамма, прививка от войны.

Пока в перспективах проката картины — показы в семи городах Украины с 14 сентября в рамках проекта DOCU/ХІТ от фестиваля DocudaysUA.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Смех взрослых девочек. Зачем смотреть фильм "Жених на двоих"Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня"Критики разгромили "Темную башню"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8466
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9297
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3088
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2019
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6223
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6491
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1523
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 3514 / 3947
  2. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 2892 / 8724
  3. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 2785 / 9297
  4. На смену кратковременному похолоданию опять придет жара 2567 / 2840
  5. Умер легендарный украинский музыкант Иван Блюз 2533 / 2786
  6. Роман Абрамович подал на развод 2504 / 2701
  7. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 2171 / 2335
  1. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 18 / 2335
  2. Украинец стал новым канадским астронавтом 17 / 2382
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 16 / 3947
  4. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 13 / 9297
  5. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 13 / 2399
  6. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 12 / 8466
  7. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 10 / 2079
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.