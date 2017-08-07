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Главная » Стиль жизни » Культура » Солиста "Иванушек International" похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Солиста "Иванушек International" похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Солиста "Иванушек International" похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Олег Яковлев / Фото: Вокруг ТВ

Родственники хотели на Ваганьковском

07.08.17 561
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Бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

На траурную церемонию пришли близкие друзья и родственники артиста, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко.

Яковлева проводили долгими аплодисментами, а его могилу украсили еловыми ветками и белыми хризантемами.

Отметим, задержка с погребением праха артиста была связана с попыткой близких покойного, поддержанной рядом деятелей культуры, получить разрешение на его захоронение на закрытом Ваганьковском кладбище.

Напомним, Олег Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

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