Солиста "Иванушек International" похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

На траурную церемонию пришли близкие друзья и родственники артиста, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко.

Яковлева проводили долгими аплодисментами, а его могилу украсили еловыми ветками и белыми хризантемами.

Отметим, задержка с погребением праха артиста была связана с попыткой близких покойного, поддержанной рядом деятелей культуры, получить разрешение на его захоронение на закрытом Ваганьковском кладбище.

Напомним, Олег Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.