Знаменитый американский актер родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе.

Выходец из бедной еврейской семьи, он слишком долго шел к славе. Он

работал санитаром, демонстратором игрушек в универмаге, занимался перепечаткой рукописей. Затем учился актерскому мастерству в студии при театре "Пасадина Плейхаус". В 1967 году Хоффману предложили и первую роль в фильме "Выпускник" Майка Николса.

С тех пор актер сменил огромное количество образов, с потрясающим мастерством сыграл много неоднозначных ролей. За роль в семейной мелодраме "Крамер против Крамера" (1979) Дастин Хоффман был награжден "Оскаром" как лучший актер. В дальнейшем он продемонстрировал и незаурядный комический талант в "Тутси" (1982), а за роль Реймонда Баббита в драме Барри Левинсона "Человек дождя" (1988) получил второй "Оскар".





Порой надвигающаяся старость вызывает у него приступы депрессии: "Больно сознавать, что чем ты старше, тем уже круг ролей.

Теперь я могу играть только людей старше себя!". Хоффман шутит, что именно поэтому он создал собственную продюсерскую компанию, чтобы никто не мог ему сказать: "Эта роль вам не подходит, вы слишком дряхлый!" А на крайний случай он уже придумал себе эпитафию: "Я так и знал, что этим кончится".