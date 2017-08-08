Премьера 3D-версии знаменитого музыкального клипа Thriller Майкла Джексона пройдет на Венецианском кинофестивале.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Rolling Stone.
Ролик был снят в 1983 году. Работа над новым вариантом проходила под контролем режиссера оригинального видео Джона Лэндиса.
"Я так счастлив, что у меня был шанс не только восстановить, но и улучшить Thriller Майкла Джексона", — сказал Лэндис.
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По его словам, несмотря на то что клип снимали традиционным способом, им удалось "креативно" использовать 3D. Режиссер пообещал зрителям "довольно шокирующий сюрприз".
Изначально 3D-версию задумывали для тура Джексона This Is It. Но после смерти музыканта в 2009 году Лэндис и правопреемники артиста начали юридическую борьбу за права на Thriller, которая продолжалась почти пять лет.
Напомним, Шинейд О’Коннор записала суицидальное видео.