Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Rolling Stone.

Ролик был снят в 1983 году. Работа над новым вариантом проходила под контролем режиссера оригинального видео Джона Лэндиса.

"Я так счастлив, что у меня был шанс не только восстановить, но и улучшить Thriller Майкла Джексона", — сказал Лэндис.

По его словам, несмотря на то что клип снимали традиционным способом, им удалось "креативно" использовать 3D. Режиссер пообещал зрителям "довольно шокирующий сюрприз".

Изначально 3D-версию задумывали для тура Джексона This Is It. Но после смерти музыканта в 2009 году Лэндис и правопреемники артиста начали юридическую борьбу за права на Thriller, которая продолжалась почти пять лет.

