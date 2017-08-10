С родителей Жанны Фриске взыщут более 21 млн рублей

"Русфонд" подал иск в суд с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение певицы

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании 21,6 млн рублей с семьи певицы Жанны Фриске по иску благотворительной организации "Русфонд".

Как сообщают российские СМИ, таким образом, решение Перовского суда от 19 мая было признано законным, а жалоба Ольги и Владимира Фриске оставлена без удовлетворения. По закону решение Перовского суда считается теперь вступившим в законную силу.

Отметим, суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть благотворительной организации 21,6 млн рублей. Фонд подал иск в суд с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение Фриске.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в Подмосковье от рака.