Пропасть коррупции. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат

"Выпускной" / Bacalaureat

Режиссёр: Кристиан Мунджиу

В главных ролях: Адриан Титьени, Мария-Виктория Драгус, Лиа Буньяр

Румыния — Франция — Бельгия, драма, 128 мин.

Сюжет: Ромео (Титьени) — честный хирург, не берёт взяток от пациентов и хочет, чтобы его дочь Элиза (Драгус) тоже выросла честным человеком, причём подальше от погрязшей в коррупции Румынии. Элиза получила стипендию в лондонском университете — ей осталось на отлично сдать выпускные экзамены. Но по дороге в школу на Элизу нападает мужчина, и она заваливает экзамен. Её переезд в Лондон под угрозой, но отец не намерен наблюдать, как рушится будущее его дочери.

Зачем смотреть: румынский режиссёр Кристиан Мунджиу прославился после выхода "4 месяца, 3 недели и 2 дня", безжалостной драмы о ситуации с нелегальными абортами в Румынии времён Николае Чаушеску. Этот фильм наградили "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах-2007. "Выпускной" — пятая лента режиссёра. Теперь действие развивается в современной Румынии, и её реалии порой не отличить от украинских. История честного человека, который готов пойти на любую сделку с совестью ради счастья своего ребёнка, получилась напряжённой и печальной. Не так страшно случайно рухнуть в пропасть, куда страшнее медленно спуститься на самое её дно и остаться там навсегда. За этот фильм Мунджиу получил приз за лучшую режиссуру в Каннах-2016 совместно с Оливье Ассаясом ("Персональный покупатель").

"Глаза моей матери" / The Eyes of My Mother

Режиссёр: Николас Песке

В главных ролях: Кика Магалхэс, Дайан Агостини, Уилл Брилл

США, хоррор, 76 мин.

Сюжет: пожилая супружеская пара иммигрантов из Португалии удочеряет девочку, которую они нашли посреди дороги. Мама, в прошлом хирург, учит девочку твёрдо держать в руках скальпель и не бояться смотреть мёртвым животным в глаза. Потому что живые люди всё равно страшнее. Она права — однажды на их ферму заглянет маньяк и рукояткой пистолета разобьёт маме череп на глазах у дочери. Вовремя вернувшийся с работы отец оглушит маньяка и посадит его на цепь в амбаре.

Зачем смотреть: "Глаза моей матери" — чёрно-белый фильм дебютанта Николаса Песке. Молодой режиссёр считает, что его картина не столько хоррор о приключениях скальпеля в человеческом теле, сколько драма про удушливое одиночество после смерти родных. А от удушья, как известно, бывают навязчивые идеи и галлюцинации. Жестокость — единственный язык нежности и близости, которому героиню научили родители. "Глаза моей матери" — это дальний родственник "Техасской резни бензопилой" с меланхоличным неспешным нравом и трепетным отношением к крови на экране: её в основном проливают за кадром, хотя чёрно-белая картинка могла бы многое стерпеть. По словам Песке, он пытался добиться того, чтобы весь фильм зрителю хотелось одновременно обнять героиню и убить её. Что скрывать, у него получилось.

"Окча" / Okja

Режиссёр: Пон Джун-хо

В главных ролях: Ан Со-хён, Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол

Южная Корея — США, приключения, 118 мин.

Сюжет: Мидже (Со-хён) 14 лет, она живёт на высокогорной ферме в Южной Корее вместе с дедушкой и всё своё время проводит, откармливая Окчу, гигантскую дружелюбную свинью. Окча — генетический триумф американской корпорации по производству мяса. С помощью таких мегасвиней руководитель корпорации Люси Миранда (Суинтон) планирует накормить всю планету и забирает Окчу у фермеров. Мидже в одиночку отправляется в Америку, чтобы спасти свою любимицу.

Зачем смотреть: имя режиссёра Пон Джун-хо зазвучало за пределами Южной Кореи, когда он сделал могучую криминальную драму "Воспоминание об убийстве". Позже Джун-хо начал снимать на английском языке — в 2013 году появился "Сквозь снег", эксцентричная фантастика о поезде, в котором после глобальной катастрофы выживают остатки человечества. "Окча" — второй англо­язычный проект режиссёра, тоже с элементами фантастики. Недалёкое будущее, показанное в ленте, похоже на отражение настоящего в кривом зеркале: Джун-хо преувеличивает приметы современности вроде одержимости человечества гаджетами и телевидением для комического и терапевтического эффекта. Но по сути "Окча" — это классический фильм-приключение, где погоня за тем, что героине дорого, приводит её в места, которые лучше сразу же забыть.

"Неруда" / Neruda

Режиссёр: Пабло Ларраин

В главных ролях: Луис Ньекко, Гаэль Гарсиа Берналь, Мерседес Моран

Чили — Аргентина — Франция — Испания — США, биография, 107 мин.

Сюжет: Чили, 1948 год. Поэт и сенатор от партии коммунистов Пабло Неруда (Ньекко) публично осуждает антикоммунистические репрессии в Чили, учинённые президентом страны. В ответ режим начинает преследовать Неруду, и тот вместе с женой Делией (Моран) уходит в подполье. Разыскать поэта-мятежника должен шеф полиции Оскар Пелюшоно (Берналь), который, как и большинство чилийцев, заворожён личностью Неруды.

Зачем смотреть: Пабло Неруда — знаковая фигура для Чили. Он был не только поэтом, получившим Нобелевскую премию по литературе, но и видным политиком — Неруда баллотировался на пост президента страны в 1969 году. Лента чилийского режиссёра Пабло Ларраина ставит в центр событий не столько политические свершения Неруды, сколько его изгнание с родины и неизбежную поэтичность этого события. Ларраин — специалист по фильмам, осмысляющим реальные исторические события. В частности, он сделал "Вскрытие" о чилийском военном перевороте Аугусто Пиночета. "Неруда" — умная и изобретательная работа, выходящая за пределы классического фильма-биографии: здесь главное не стройность фактов, а оригинальность их интерпретации. "Неруда" был номинирован на "Золотой глобус-2017" в категории "Лучший иностранный фильм", но уступил драме Пола Верховена "Она".