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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео 13 августа: день рождения великого Хичкока – мастера саспенса и камео

Видео 13 августа: день рождения великого Хичкока – мастера саспенса и камео

<span class="label red">Видео</span> 13 августа: день рождения великого Хичкока – мастера саспенса и камео
Альфред Хичкок / Фото из открытых источников

Режиссер мастерски создавал в своих фильмах атмосферу тревожной неопределенности

13.08.17 37
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Британский и американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Альфред Хичкок – человек, творчество которого прежде всего связано с жанром "триллер" (от англ. thrill — "трепет") и с понятием "саспенс" (от англ. suspense — "напряжение"). Хичкок умел мастерски создавать в своих фильмах атмосферу тревожной неопределенности и напряженного ожидания.

Режиссерский почерк Хичкока складывался под влиянием немецких экспрессионистов; его фильмы 1940-х пересекаются с нуаром. Он очень бережно работал со звуком, используя неожиданные эффекты для усиления того, что показано на экране.

Хичкок известен также своими камео. Он обожал появляться в эпизодах в своих фильмах: то в образе случайного прохожего, то в образе уличного зеваки. Он снялся почти во всех своих поздних фильмах. И в целом, Хичкок, особенно в поздние годы, стремился создать вокруг себя мистическую атмосферу, окружал себя ореолом таинственности.

Все камео Хичкока

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