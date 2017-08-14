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Главная » Стиль жизни » Культура » В МЭРТ рассказали, что будет с киностудией Довженко
В МЭРТ рассказали, что будет с киностудией Довженко
Фото из открытых источников

В МЭРТ рассказали, что будет с киностудией Довженко

Решение о приватизации цирков и киностудий – стратегическое, когда оно будет реализовано – неизвестно

14.08.17 637
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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опровергает информацию о возможности приватизации цирков и киностудий в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, приватизации этих объектов можно ожидать не ранее, чем через год.

"Однако учитывая, с какой скоростью происходит приватизация, этот срок выглядит популистическим, – отметил он. – Кабмин утвердил триаж в отношении 3,5 тыс. предприятий. Впервые мы составили список всех государственных предприятий и собрали по ним максимум доступной информации… Это – стратегический документ, а не техническое решение по выставлению на продажу. Мы стратегически приняли решение, что, скорее всего, не является священной функцией государства, например, финансировать и руководить цирками. Считаем, что государство должно сконцентрироваться на стратегических объектах. И готовы начать диалог, интересны ли инвесторам эти объекты, готовы ли они присоединяться", – сказал Нефьодов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный цирк Украины, Национальная киностудия им. Александра Довженко и другие объекты культуры вошли в список приватизации на 2017-2020 годы.

Напомним, государство планирует из 3444 компаний и объектов сохранить в своей собственности только 15 особо важных предприятий и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций, а остальные передать в концессию, продать или ликвидировать. Соответствующая концепция управления госпредприятиями (Triage), утвержденная правительством, является одним из условий программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Из 359 объектов, которые предлагается передать в концессию – два аэропорта, 333 объекта лесного хозяйства и 24 автодорожных компании с активами в 14,5 млрд грн. На приватизацию, включая передачу в коммунальную собственность – 893 объектов с активами в 189,4 млрд грн, прекратить или ликвидировать – 1255 с активами в 132,6 млрд грн. Еще 559 объектов и компаний с активами в 45,1 млрд грн находятся на неконтролируемой территории в Крыму или зоне АТО.

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